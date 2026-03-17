МВД РК приняло участие в Глобальном саммите по борьбе с интернет-мошенничеством в Вене

16-17 марта в городе Вена (Австрийская Республика) прошел Глобальный саммит по борьбе с интернет-мошенничеством, организованный управлением ООН по наркотикам и преступности совместно с Интерполом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

В мероприятии приняли участие представители более 130 государств, свыше 17 министров, а также более 40 международных компаний и организаций. От нашей страны в саммите участвовали представители департамента по противодействию киберпреступности МВД.

Основной целью саммита является укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия мошенничеству, которое в последние годы приобретает все более выраженный транснациональный характер и активно используется организованными преступными группами.

Участники обсудили современные тенденции интернет-мошенничества, меры противодействия преступным схемам, а также вопросы взаимодействия правоохранительных органов с международными организациями и представителями частного сектора.

В рамках мероприятия рассмотрены вопросы повышения эффективности обмена информацией, внедрения современных технологий выявления мошеннических схем, а также координации усилий государств в борьбе с киберпреступностью. Участие казахстанской стороны направлено на укрепление международного сотрудничества, обмен передовым опытом и выработку совместных мер по противодействию мошенничеству и другим видам киберпреступлений.

Департамент по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан продолжает работу по развитию международного взаимодействия, внедрению современных методов расследования и повышению эффективности профилактики преступлений в цифровой среде.

