МВФ завершил миссию в Казахстане

В городе Астане министр национальной экономики провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда – старшим экономистом департамента по бюджетным вопросам МВФ Сахе Де Клэрк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МНЭ РК.

Фото: пресс-служба МНЭ РК

Алибек Куантыров отметил, что эксперты МВФ за время двухнедельной миссии провели большую работу по сбору и анализу материалов для оценки прозрачности бюджетно-налоговой сферы страны.

«Согласно предварительной оценке международных экспертов, Казахстан обеспечен достаточно хорошей нормативной основой для осуществления планирования и исполнения бюджета. В частности, Бюджетный кодекс является четко регламентирующим документом.

Также они отмечают, что макроэкономические прогнозы достаточно обоснованы и своевременны.

Вместе с тем Казахстан имеет большие резервы по дальнейшему совершенствованию финансовой прозрачности. К примеру, бюджетная отчетность является многоуровневой, но сложно сопоставимой друг с другом.

Классификация бюджетных расходов требует гармонизации со статистической, бухгалтерской отчетностью, что предполагает развитие единого плана счетов», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Эксперты также указали, что в консолидированной финансовой отчетности не в полной мере охвачены данные по квазигоссектору, долгам, гарантиям и условным обязательствам по проектам ГЧП. По их словам, это позволило бы обеспечить более качественное управление финансовыми рисками. Кроме того, МВФ рекомендует улучшить бюджетные правила.

В целом, оценка финансовой прозрачности проводилась в разрезе четырех компонентов, определенных международными стандартами раскрытия информации о государственных финансах, пояснили в МНЭ.

Международный валютный фонд предоставит окончательный проект отчета в течение 45 дней со дня завершения миссии. После его рассмотрения в центральном аппарате МВФ, окончательный отчет будет представлен с учетом полученных комментариев от Правительства Казахстана.

По итогам встречи Сахе Де Клэрк выразила благодарность МНЭ РК, а также другим государственным органам и организациям за сотрудничество и продуктивную работу, отметив открытость и активное содействие.

Работа проводилась в рамках технической помощи МВФ по инициативе Миннацэкономики.