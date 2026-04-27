Организацию детского летнего отдыха обсудили в правительстве

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой в Правительстве состоялось заседание республиканского штаба по организации летнего отдыха детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В работе совещания приняли участие министры просвещения Жулдыз Сулейменова, здравоохранения Акмарал Альназарова, заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, а также заместители акимов областей.

Вице-премьер ознакомилась с информацией участников о ходе подготовки к летней кампании, обеспечении безопасности детей, соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, медицинском сопровождении и организации занятости школьников в каникулярный период.

Аида Балаева подчеркнула, что качественная организация летнего отдыха детей является одной из приоритетных задач и требует скоординированной работы всех заинтересованных государственных органов и акиматов регионов.

По информации Министерства просвещения, в текущем году мероприятиями отдыха планируется охватить 3,2 млн детей, что составляет 86,2% от общего числа школьников. В летний период отдых будет организован в 20 круглогодичных центрах, 179 сезонных центрах, а также в 10 894 центрах при школах и внешкольных организациях.

Кроме того, министерством просвещения обновлен порядок лицензирования образовательно-оздоровительных центров. Выдача лицензий будет осуществляться через портал «Электронного правительства» сроком на 5 лет, независимо от формы собственности организаций. До 1 мая текущего года планируется завершить принятие всех необходимых нормативных правовых актов.

Особое внимание уделено обеспечению содержательной занятости детей в летний период. Планируется охватить 97% школьников полезными видами деятельности. В этих целях будут реализованы программы по творческому, спортивному, туристскому, интеллектуальному и трудовому направлениям.

По данным Министерства здравоохранения, в рамках подготовки к летнему оздоровительному сезону 2026 года проводится системная работа по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности детского отдыха. В настоящее время ведется работа по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений. Отмечено, что ключевым фактором допуска лагерей к работе остается качество их подготовки.

Наряду с этим, ведомством впервые разработаны методические рекомендации по лицензированию медицинской деятельности в лагерях, а также по организации медицинского обеспечения и оздоровления детей – для врачей и медицинских сестер летних оздоровительных лагерей. Совместно с Казахской академией питания разрабатываются варианты перспективного меню для детских оздоровительных организаций в соответствии с требованиями нового Стандарта питания. Завершение данной работы запланировано до 10 мая текущего года.

Заместитель Премьер-министра отметила, что летний отдых должен быть безопасным, качественным, познавательным и оздоровительным. При этом важно не превращать летний отдых в продолжение учебного процесса. Все воспитательные, экологические, культурные и образовательные мероприятия необходимо проводить в живой, игровой и доступной форме.

Аида Балаева подчеркнула необходимость тесного взаимодействия региональных штабов с республиканским, отметив, что безопасность детей является безусловным приоритетом. При этом координация должна охватывать как государственные, так и частные детские лагеря.

Наряду с этим, МВД совместно с Министерством просвещения проведет проверку качественного состава сотрудников детских оздоровительных лагерей.

Завершая совещание, Аида Балаева поручила обеспечить содержательное наполнение программ летнего отдыха с акцентом на оздоровительные, спортивные, культурные, экологические и познавательные мероприятия, усилить меры безопасности выездных мероприятий с участием детей, установить особый контроль за качеством питания, питьевой воды и санитарным состоянием лагерей, провести анализ готовности пришкольных лагерей и устранить выявленные недостатки. Кроме того, вице-премьер распорядилась интегрировать в летние программы элементы экологического проекта «Жасыл сабақтар», реализуемого по инициативе Главы государства.