От временного – к постоянному

Проблема бездомных животных в Мангистауской области давно вышла за рамки частных историй и единичных жалоб. Это масштабный социальный вопрос, требующий системного, продуманного и гуманного подхода. Однако на сегодняшний день значительная часть этой ответственности по-прежнему лежит не на государст­венных структурах, а на плечах общественных организаций и волонтеров. Одним из наиболее показательных примеров такой ситуации является общественный фонд по защите животных «Шанс», который уже несколько лет содержит один из крупнейших частных приютов для собак в регионе.

В настоящее время под опекой фонда находятся около 550 собак – животных, оказавшихся на улице по самым разным причинам. Среди них – выброшенные домашние питомцы, потерявшиеся животные, собаки с тяжелыми травмами, хроническими заболеваниями, последствиями жестокого обращения. Для многих из них приют стал не временным убежищем, а единственным шансом на жизнь. При этом фонд «Шанс» не получает никакого государственного финансирования. Все расходы – от закупки корма и медикаментов до оплаты коммунальных услуг и ветеринарной помощи – покрываются исключительно за счет спонсорской поддержки и пожертвований неравнодушных граждан.

За внушительным количеством животных ежедневно ухаживают всего четыре штатных сотрудника. В помощь им – волонтеры. Их вклад трудно переоценить: уборка вольеров, кормление, выгул, помощь в лечении, перевозка животных в ветеринарные клиники. Однако даже при таком самоотверженном труде ресурсов катастрофически не хватает. Как признаются зоозащитники, чтобы обеспечить собакам хотя бы минимальные условия содержания, фонду нередко приходится влезать в серьезные долги. Задержки с оплатой коммунальных услуг, задолженности перед ветеринарными клиниками, постоянный дефицит корма стали частью пов­седневной реальности приюта.

Изначально «Шанс» задумывался как временное пристанище. Планировалось, что животных будут лечить, стерилизовать и затем передавать в добрые руки. Однако реальность оказалась куда сложнее. Желающих взять собак из приюта – единицы. Большинство потенциальных хозяев предпочитает породистых щенков, а не взрослых, травмированных или больных животных. В результате временный дом для многих подопечных фонда становится постоянным.

Самое тяжелое время – зима

Особенно сложным периодом для приюта традиционно остается зима. В холодное время года нагрузка возрастает в разы. Животным требуется больше корма, утепленные вольеры, дополнительные лекарства от простудных и хронических заболеваний. Любая поломка, нехватка материалов или задержка с поступлением помощи может обернуться трагедией. В такие моменты поддерж­ка особенно важна.

Зоозащитники подчеркивают: помощь может быть разной, и каж­дая из ее форм имеет значение. Это и денежные переводы – на закупку корма, оплату лечения и погашение долгов, и личное участие – помощь в уходе за животными, уборке территории, ремонте вольеров. Востребованы и теплые вещи: пледы, одеяла, старые куртки, любые материа­лы, пригодные для утепления.

Волонтеры и сотрудники фонда признаются, что приют давно существует в режиме постоянного выживания. Каждый месяц – это новый поиск средств, договоренности с ветеринарными клиниками «в долг», отсрочки по оплате корма и коммунальных услуг.

– Люди думают, что если приют большой, значит, у него есть поддержка, – говорит один из волонтеров фонда. – На самом деле все наоборот. Чем больше собак, тем больше расходов. У нас нет стабильного финансирования, все держится на пожерт­вованиях обычных людей – кто перевел тысячу тенге, кто пять, кто просто привез мешок корма.

Руководство фонда отмечает, что приют сегодня стал пос­тоянным домом для собак с инвалидностью, переживших жестокое обращение, сбитых машинами, потерявших конечности или зрение.

– Иногда нам говорят: «Зачем вы их всех спасаете, приют ведь не резиновый?» Но как пройти мимо? Как закрыть глаза, если ты видишь, что животное можно вылечить и оно хочет жить? – делится руководитель фонда Ирина Болатова.

Одной из главных проблем остается отношение общества к теме бездомных животных.

– Многие по-прежнему считают, что собак проще «убрать», чем лечить и стерилизовать. Но это путь в никуда. Без гуманной программы контроля численности проблема будет возвращаться снова и снова, – уверена зоозащитница.

В фонде подчеркивают: они не требуют невозможного и не противопоставляют себя государству.

– Мы не просим, чтобы нас полностью содержали. Мы хотим быть партнерами – чтобы наш опыт, наши наработки использовались, чтобы волонтеров слышали. Пока же все держится на энтузиазме и любви к животным, – отмечают в «Шансе».

Между обещаниями

и реальностью

На фоне многолетней работы фонда «Шанс» и других волонтерских инициатив вопрос государственной ответственности в сфере содержания бездомных животных звучит все острее. Государственная политика последних лет направлена на сохранение жизни бродячих животных и гуманное отношение к братьям нашим меньшим. Однако почему-то этот закон не сильно работает в Мангистауской области. Истории массовых отстрелов и захоронений здесь не редкость, впрочем, как и рассказы об укусах животных, которые, сби­ваясь в стаи, становятся дикими и действительно опасными для людей. В этой связи мы обратились за комментариями в акимат города Актау.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в настоящее время по заказу городского отдела строительства разрабатывается проектно-сметная документация по объекту «Строи­тельство питомника для кошек и собак, предназначенного для спасения бездомных животных, с обеспечением комплексного подхода к их содержанию в городе Актау». Цель проекта – гуманное решение проблемы бездомных, потерянных и брошенных животных на улицах областного центра и его окрестностей.

Предполагается, что реализация инициативы позволит перейти от точечных мер к сис­темному подходу, включающему содержание, лечение, стерилизацию и учет животных. В будущем городском питомнике планируется проведение полного комплекса мероприятий: прием животных с оформлением учетной документации, первичный ветеринарный осмотр, карантинные мероприятия, обработка от эктопаразитов, дегельминтизация, вакцинация, перевод в зону постоянного содержания. Также предусмотрены идентификация животных, присвоение регистрационных номеров, стерилизация или кастрация с последующей реабилитацией, регулярные осмотры, санитарная обработка помещений, кормление, ежедневный уход и выгул.

В акимате уточнили, что проект­но-сметная документация уже разработана и направляется на экспертизу. Ожидается, что положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы будет получено в январе текущего года, после чего планируется подготовка бюджетной заявки на финансирование строительства объекта.

Однако, пока государственная инфраструктура остается на стадии планирования, реальность такова: сотни собак в Мангистау продолжают выживать исключительно благодаря усилиям одного фонда и горстки неравнодушных людей. Пока система только формируется, «Шанс» остается последним рубежом между жизнью и смертью для сотен животных.

История этого приюта – не только о собаках. Она о гражданской ответственности, человечес­ком выборе и цене равнодушия. И о том, насколько важно, чтобы проблема гуманного отношения к животным перестала быть только частной инициативой.