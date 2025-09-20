Мыржакып Дулатов был предвестником новой эпохи – Кошанов зачитал поздравление Президента

Культура и общество
120

По поручению Главы государства Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в открытии памятника, приуроченного к 140-летию Мыржакыпа Дулатова, передает Kazpravda.kz

Фото Жаслана Жумабекова

Памятник выдающемуся казахскому деятелю, одному из лидеров движения «Алаш» установили в Костанае.

В ходе торжественного мероприятия Спикер Мажилиса зачитал поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева.

– В нашей истории немало выдающихся личностей, которые неустанно боролись за свободу и внесли неоценимый вклад в укрепление национального духа. Один из них – Мыржакып Дулатов. Он глубоко понимал нужды и чаяния казахского народа и беззаветно служил интересам родной земли. Будучи предвестником новой эпохи, он посвятил свой путь возрождению самосознания нации. Пропагандируя прогрессивные общечеловеческие ценности, он неустанно призывал молодёжь к просвещению. Мыржакып Дулатов внёс значительный вклад в развитие отечественной литературы, выведя её на качественно новый уровень. Высокие личные качества и гражданские принципы выдающегося сына нашего народа всегда будут примером для подрастающего поколения, – говорится в поздравлении Президента.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов, депутаты Мажилиса, представители интеллигенции и местной общественности. Память лидера «Алаш» в своих выступлениях почтили народный писатель Казахстана Толен Абдик и один из потомков Мыржакыпа Дулатова Ерлан Сатыбалдиев.

В рамках празднования 140-летия Мыржакыпа Дулатова проходят масштабные мероприятия на областном и республиканском уровнях. Сегодня в селе Торгай стартует международный конный марафон «Ұлы дала жорығы». Участникам предстоит пересечь расстояние в 500 километров по Торгайской степи.

Кроме того, в регионе пройдёт научная конференция, посвящённая деятельности великого просветителя, и республиканский айтыс, собравший именитых айтыскеров со всей страны.

Спикер Мажилиса отметил, что масштаб этих мероприятий наглядно демонстрирует, с каким уважением народ и государство относятся к наследию Мыржакыпа Дулатова.

– Мы и сейчас проживаем исторический, судьбоносный период для нашей страны. Мы добились независимости, которой так жаждали основатели «Алаш». Мы – полноправное государство. Системные, комплексные реформы Президента последних лет находят всестороннюю поддержку у народа. Позитивные изменения в стране укрепляют веру общества в будущее. Наша цель сегодня – создать Справедливый, Сильный, Чистый и Безопасный Казахстан. Это воплощение общей мечты наших великих просветителей прошлого и нынешнего поколения казахстанцев, – сказал Ерлан Кошанов.

#памятник #Ерлан Кошанов #Мыржакып Дулатов

