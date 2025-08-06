Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Организация представлялась вкладчикам зарубежной инвестиционной компанией, она предлагала вкладываться в проекты. Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные «инновационные» направления.
Для того, чтобы войти в доверие, был разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях.
«Сумма ущерба превысила 52 млн тенге. С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в городах Астана и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге.
В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд», - говорится в сообщении.