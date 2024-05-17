На каких трассах РК запустят аппарат проверки скоростного режима

Сервис по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима устанавливают на республиканских трассах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации МВД, 20 мая планируется запуск 21 комплекса, передает Kazpravda.kz.

Комплексы ZEREK-2 начнут работать на следующих трассах:

Павлодар – Калбатау,

Бейнеу – Акжигит,

Уральск – Самара,

Павлодар – Омск,

Уральск – Саратов.

С 20 мая на указанных трассах комплексы уже будут работать в штатном режиме. МВД призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

В прошлом году было установлено 33 программно-аппаратных комплекса ZEREK-2.

Данная работа продолжается, добавили в МВД.