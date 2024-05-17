На каких трассах РК запустят аппарат проверки скоростного режима
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Сервис по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима устанавливают на республиканских трассах
По информации МВД, 20 мая планируется запуск 21 комплекса, передает Kazpravda.kz.
Комплексы ZEREK-2 начнут работать на следующих трассах:
Павлодар – Калбатау,
Бейнеу – Акжигит,
Уральск – Самара,
Павлодар – Омск,
Уральск – Саратов.
С 20 мая на указанных трассах комплексы уже будут работать в штатном режиме. МВД призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.
В прошлом году было установлено 33 программно-аппаратных комплекса ZEREK-2.
Данная работа продолжается, добавили в МВД.