На каких турнирах выступят казахстанские борцы в новом сезоне

Фото: пресс-служба НОК РК

По данным НОК, очередной олимпийский цикл начнется рядом крупных турниров, которые позволят многим молодым спортсменам заявить о себе. Каждый из важных стартов станет проверкой потенциала как основной сборной, так и ближайшего резерва.

Традиционно одним из первых крупных турниров в сезоне станут международные соревнования в Болгарии «Дан Колов - Никола Петров». Они пройдут в Варне с 23 по 26 января. Медали, как и на многих других стартах, будут разыграны в вольной, греко-римской и женской борьбе.

Следом состоится рейтинговый турнир Zagreb Open. Его примет Загреб (Хорватия). Он намечен на период с 5 по 9 февраля. К слову, февраль в международном календаре является насыщенным. Практически весь месяц будут организовываться международные соревнования, так что тренерскому штабу команды Казахстана есть из чего выбрать для обкатки составов.

Ведь уже в марте сборная РК выступит на чемпионате Азии среди взрослых. В этом году местом проведения континентального первенства значится Амман (Иордания). ЧА пройдет в период с 25 по 30 марта.

В календарь важных стартов от UWW попал турнир, посвященный памяти Жаксылыка Ушкемпирова. Он состоится в Астане с 9 по 13 апреля. В нем примут участие борцы греко-римского стиля не только из Казахстана, но и из других стран.

Затем вновь стартует серия рейтинговых и международных стартов. Наверняка на некоторых из них за медали поборются и казахстанцы. С большой долей вероятности сборная РК в июне отправится на одни из крупнейших международных соревнований Мемориал Маттео Пелликоне. Он традиционно каждый год проводится в Италии.

Также в июне состоится чемпионат Азии среди спортсменов до 17 и 23 лет. ЧА будет принимать город Вунгтау, расположенный во Вьетнаме. Дата проведения старта - с 14 по 22 июня. Стоит отметить, что континентальное первенство U15 и U20 с 5 по 13 июля будет принимать Бишкек (Кыргызстан).

Центральным же стартом июля станет чемпионат мира среди борцов до 17 лет. Он начнется в Афинах (Греция) 28 июля и завершится 3 августа. Юниоры в свою очередь поборются за награды мирового первенства в августе. ЧМ U20 состоится в Софии (Болгария) с 18 по 24 августа.

Согласно календарю от UWW, в сентябре основное внимание будет приковано к двум соревнованиям. Восьмого числа начнется турнир по борьбе в рамках юношеских Азиатских игр в Бахрейне. А с 13 по 21 сентября в Загребе (Хорватия) пройдет чемпионат мира среди взрослых.

В октябре сборная Казахстана выступит на еще одном ЧМ. Нови-Сад, расположенный в Сербии, выбран местом проведения молодежного мирового первенства. Периодом проведения значится 20-26 октября.

Безусловно, приоритетными для сборной будут чемпионаты мира и Азии. Программа подготовки борцов включает в себя усиленные сборы и международные и рейтинговые турниры, которые будут служить проверкой кондиций и для улучшения позиций в мировом рейтинге.

Завершать длинный сезон будет ряд международных стартов, в число которых вошел турнир, посвященный памяти Динмухамеда Кунаева. Традиционно он состоится в Таразе. Дата проведения - 3-5 ноября.