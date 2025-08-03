На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

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Вице-мэр Еревана полагает, что прибывшие на концерт туристы потратят в среднем $500, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Sputnik Армения"

Фото: © Getty Images / Regnum Carya Hotel / Handout/Anadolu via Getty Images

Концерт известной певицы Дженнифер Лопес, прибывшей в армянскую столицу, оправдает выделенные правительством $7 млн, написал на своей странице в соцсети вице-мэр Еревана Армен Памбухчян.

Он сообщил, что на концерте ожидается около 15 тысяч поклонников звезды из-за рубежа. Большинство из них должны будут остаться в Ереване, что предполагает расходы.

"Если мы возьмем средние расходы туриста — с учетом стоимости билета, проживания, питания и развлечений — каждый гость вложит в экономику страны не менее $500. Не говоря об имидже и узнаваемости для мировой общественности, что бесценно", — написал Памбухчян.

Таким образом, по его словам, если сравнить число гостей и усредненные расходы, то выделение $7 млн со стороны правительства полностью оправдано.

"15000*500 = 7 500 000․ Добро пожаловать Джей Ло. Уверены, ты уедешь с большими впечатлениями из Армении", — отметил Памбухчян.

Концерт Лопес состоится на Республиканском стадионе в Ереване 3 августа. Ранее певица дала концерт в Астане.

#концерт #Ереван #Джей Ло #Дженнифер Лопес

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