Так, сенатор Ольга Булавкина провела ряд встреч в ВКО с членами Ассамблеи народа Казах­стана, представителями этнокультурных объеди­нений, общественных институтов и молодежных организаций. Были обсуждены тезисы, высказанные Главой государства в его интервью «Казахстан вступил в новый этап модернизации», а также подведены итоги деятельности Ассамблеи народа Казахстана и рассмотрены приоритетные направления дальнейшей работы. Сенатор отметила, что в своем интервью Президент страны Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул значение принципа «единство в многообразии», укрепления общественного согласия, культуры ответственности и уважения к закону как ключевых основ устойчивого развития страны.

Акжаикский район ЗКО посетили сенаторы Ляззат Рысбекова и Арман Утегулов. Депутаты встретились с общественностью, а также ознакомились с работой объектов инфраструктуры, связанных с развитием сельского хозяйства и животноводства. Парламентарии осмотрели центр «Жұбан», расположенный в селе Чапаев, и встретились с жителями района. В ходе встречи обсуждены вопросы развития сельского хозяйства, строительства подъездных и внутрисельских дорог к населенным пунктам, меры социальной поддержки, а также инициативы, направленные на повышение качества жизни населения. Жителями было внесено предложение о строительстве Дома культуры в селе, подчеркнута важность данного объекта для развития духовной и культурной жизни сельчан.

С депутатами Мангистауского областного и Актауского городского маслихатов, а также с членами Общественного совета провели встречу сенаторы Суиндик Алдашев и Бекбол Орынбасаров. Были рассмотрены месседжи Президента страны, озвученные в интервью газете «Turkistan», о важности адресной поддержки населения и справедливого распределения ресурсов. В этой связи особое внимание было уделено темам бюджетного планирования и строительных проектов, напрямую влияющих на качество жизни жителей региона, показателям социально-экономического развития региона, ходу реализации инфраструктурных проектов, а также влиянию изменений в законодательстве на развитие области.

Депутат Сената Султанбек Макежанов побывал в редакции медиахолдинга «Alatau Aqparat». Он ознакомился с деятельностью СМИ и обратил внимание на мнение Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученное в интервью газете «Turkistan», о значении печатных средств массовой информации как носителей аналитического и просветительского контента, а также об их роли в сохранении традиционных ценностей и формировании культуры осмысленного восприятия информации. Сенатор отметил, что профессиональная журналистика остается важным фактором укрепления гражданского сознания и устойчивости общества.

Важность бережного отношения к природе сенаторы Сергей Ершов и Жанна Асанова обсудили с экспертами в Алматы. Они посетили Центральноазиатский региональный гляциологический центр категории 2 под эгидой ЮНЕСКО и ознакомились с методами мониторинга высокогорных ледников и научно-исследовательским потенциалом учреждения. В центре внимания находились вопросы экологической безопасности, прогнозирования водных ресурсов в условиях глобального изменения климата, а также обеспечения научного суверенитета страны в сфере экологии. Особый акцент был сделан на необходимости модернизации парка измерительного оборудования и развитии международного научного сотрудничества.

С реализацией программы «Ауыл аманаты» и организацией работы площадки по откорму скота ознакомился сенатор Ернур Айткенов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область. Он отметил, что в интервью газете «Turkistan» Глава государства особо подчеркнул необходимость повышения эффективности государственной поддержки сельского хозяйства, развития животноводства и кооперации фермерских хозяйств как ключевых факторов устойчивого развития села, а реализуе­мые в регионах инициативы должны быть ориентированы не только на финансовую поддерж­ку аграриев, но и на формирование устойчивых рыночных механизмов, повышающих производительность и конкурентоспособность сельского предпринимательства.

Сенаторы Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова встретились с жителями города Шымкента и обсудили актуальные вопросы, волнующие горожан. Жители поднимали темы земельных отношений, имущественных споров, предоставления земельных участков для предпринимательской деятельности, а также затянувшегося исполнения судебных решений. Люди делились конкретными примерами, когда судебные акты, несмотря на вступление в законную силу, длительное время не исполняются. Были озвучены вопросы, касающиеся качества государственных услуг и работы местных исполнительных органов. Парламентарии подробно разъяснили нормы действующего законодательства и дали правовые консультации по каждому поднятому вопросу. По итогам встречи достигнута договоренность о совместной проработке озвученных проблем с профильными государственными органами.

Мажилисмены тоже находятся в эти дни в регионах, а также проводят встречи в столице. Вопросы сохранения здоровья ветеранов, развития системы помощи пожилым пациентам и защиты медицинских работников стали центральной темой встречи депутатов Мажилиса, членов фракции партии «Amanat» с коллективом Центрального клиничес­кого госпиталя для ветеранов Отечест­венной войны. Депутаты Мажилиса Павел Казанцев, Самат Нуртаза, Марат Башимов, Даулет Турлыханов и депутат Сената Геннадий Шиповских ознакомились с деятельностью госпиталя. Участники встречи подчеркнули, что охрана здоровья лиц пожилого возраста является одним из ключевых факторов обеспечения качества жизни, активного долголетия и социальной устойчивости общества. Особое внимание было уделено роли гериатрии как самостоятельного направления медицинской помощи, необходимости внедрения комплексной гериатрической оценки, междисциплинарного подхода и преем­ственности между уровнями оказания помощи. В беседе с коллективом госпиталя депутаты подчеркнули, что по инициативе и при активном участии фракции партии «Amanat» в Мажилисе были разработаны нормы, направленные на защиту медицинских работников и расширение доступности медицинской помощи для граждан.

Ход модернизации водопроводных сетей в городе Алтае в ВКО проверили депутаты Ерлан Саиров и Лукбек Тумашинов. Реконструкция водопроводных сетей завершена на 95%, это обеспечит чистой питьевой водой 9 420 абонентов. Проект уже близок к завершению, однако его ввод в эксплуа­тацию напрямую зависит от решения системной проблемы – замены изношенных труб. Мажилисмены подчерк­нули, что вопрос завершения третьего этапа – это типичная для изношенной коммунальной инфраструктуры ситуация, когда новые участки сети не дают эффекта без синхронной замены критически старых коммуникаций. В таких проектах решающее значение имеют корректное бюджетное планирование, прозрачная смета и жесткий контроль качества работ.

В Таразе депутаты Мажилиса Гулдара Нурым, Мукаш Искандиров и Абуталип Мутали ознакомились с ходом строительства нового корпуса средней школы № 27 им. Маншук Маметовой. Проект реализуется в рамках предвыборной программы партии «Amanat». Строительство нового трехэтажного корпуса на 600 ученических мест сегодня выполнено на 40%, ведутся работы по монтажу кровли, внутренней отделке и благоустройству территории. Согласно графику, завершение строительства запланировано на ноябрь 2026 года, однако подрядная организация заявляет о готовности сдать объект уже к сентябрю, что позволит школьникам сесть за парты с началом нового учебного года.

В Алматинской области депутат Мажилиса от фракции ОСДП Асхат Рахимжанов встретился с прокурором города Конаева Жанибеком Жакаевым. В центре обсуждения – затянувшийся имущественный спор вокруг потребительского садового кооператива (ПСК) «Капшагай-Алтын Алма», а также возможные нарушения законодательства при распоряжении объектами коммунальной инфраструктуры. Встреча была инициирована Алматинским областным филиалом ОСДП в связи с обращения­ми членов кооператива, которые на протяжении нескольких лет заявляют о нарушении их имущественных прав. В обсуждении приняли участие представители управлений полиции города, внутренней политики акимата, жилищно-коммунального хозяйства, а также члены потребительского садового кооператива «Капшагай-Алтын Алма».