На французском острове потоки лавы также перерезали трассу.

«Два лавовых потока, выброшенные вулканом Питон-де-ла-Фурнез перекрыли национальную автомагистраль, соединяющую юг и восток острова, что произошло впервые почти за 20 лет», - говорится в сообщении издания Le Parisien.

По информации газеты, второй поток находится в 670 м от океана.

Издание отмечает, что лава не пересекала эту дорогу с 2007 года. При этом указывается, что событие произошло в необитаемой местности и не представляет опасности для людей.

В 1977 году произошло самое знаменитое извержение вулкана на Реюньоне. Тогда поток лавы дошел до ворот церкви Святой Розы, затем разделился на два рукава, которые потекли вдоль религиозного здания, не затронув его.

С тех пор церковь переименовали в Нотр-Дам-де-Лав. Она стала одной из главных туристических достопримечательностей на востоке острова.

Остров Реюньон является заморским регионом Франции. Он расположен в Индийском океане, в 700 км к востоку от Мадагаскара.