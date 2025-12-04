На пороге Нового Казахстана Мнения 4 декабря 2025 г. 2:40 10 Бактыкожа Измухамбетов, депутат Мажилиса Парламента, Герой Труда Казахстана, председатель ЦС РОО «Организация ветеранов» Размышления о будущем нации Мы по-настоящему счастливое поколение, живущее на стыке двух веков. Как пророчески сказал выдающийся поэт Касым Аманжолов: «Какое же ты счастливое поколение – грядущее, я с восхищением смотрю на твой облик». Пройдя через сложные и неоднозначные этапы советского периода, мы сегодня стали свидетелями становления первых десятилетий независимого Казахстана. Наши границы четко определены, построена наша новая столица. В настоящее время отечественная система науки и образования активно модернизируется, отвечая современным требованиям. Молодежь, осваивая знания в передовых учебных заведениях, уже сегодня участвует в развитии различных отраслей. Этот процесс является ощутимым достижением независимости и формирует прочный фундамент для будущего страны. Мы должны признать: до сих пор нашей свободной активности препятствует наследие прошлого. С одной стороны, это многолетние привычки излишнего благополучия, бытовых слабостей и алчности. С другой – укоренившиеся смирение и пассивность, а также излишняя робость и оглядка на окружающий мир и соседей. Все это по совокупности причин остается серьезным сдерживающим фактором. Наличие колоссальной территории, богатых ресурсов и небольшого населения создает уникальные возможности. Однако, видя этот потенциал, многие справедливо задаются вопросами «Почему наши граждане не живут лучше? Почему мы не смогли использовать наши преимущества для достижения уровня процветания некоторых арабских государств?» Такие вопросы являются логичным вызовом для всего общества. Страны, достигшие быстрого развития и процветания, базировались на трех ключевых принципах. Во-первых, они обеспечили свою жизнь необходимой законодательной базой и безукоризненно ей следовали. Во-вторых, во главе этих государств стояли руководители, которые умело использовали геополитические возможности, направляя отношения с другими странами исключительно на повышение народного благосостояния. В-третьих, они уделяли пристальное внимание воспитанию молодежи – всестороннему образованию, изучению языков, развитию интереса к передовой науке и формированию настоящего патриотизма. Крайне важно не только критически оценивать прошлое, но и осознавать глубину текущего момента: мы находимся на самых ответственных и непростых этапах нашей независимости. Есть ли у нас сегодня возможности для реализации этих трех направлений? Ответ однозначен: да, есть. При этом главная ответственность лежит на нас. Первое направление – правовое государство – охватывает комплекс системных проблем. Во втором направлении – мудрое руководство – мы имеем признанного на мировом уровне опытного политика, лидера, который придает стране новое, динамичное развитие. Третье направление – это наш стратегический приоритет, это наше будущее. Необходимо отказаться от самодовольства малыми достижениями и последовательно ставить высокие цели. Для нас принципиально важно беречь и уважать как язык, так и религию. Однако мы не можем игнорировать тревожные тенденции: подражая течениям, не совместимым с традиционным ханафитским мазхабом, некоторые девушки закрывают лицо и носят черное, а юноши замещают образование деструктивными поведенческими моделями. После десятилетий, когда мы отдалялись от мусульманских традиций, сегодня мы должны проявить умеренность и решительно отвергнуть крайности, не присущие нашему народу. Видя по пятницам молодых людей, которые полностью заполняют территорию возле мечети, невольно задаешься вопросом: чем они заняты в этот день, где их учеба и работа? Порой среди них встречаются даже подростки школьного возраста. Мое глубокое уважение к религии обосновано личным опытом: я – внук муллы, который получил высшее мусульманское образование, содержал мечеть и досконально изучал Коран. Кроме того, в 80-е годы, работая в одной из арабских стран, я немного овладел их языком и убедился, что народ там в большинстве своем един и одевается традиционно и скромно. На этом фоне тревожит ситуация у нас, где девушки все чаще облачаются в ранее незнакомые и непривычные для казахского народа одежды, закрывающие лицо, – часто яркие и не соответствующие нашим традициям. Это заставляет задуматься о сложной грани между подлинной традицией и современной модой. Вся эта ситуация напоминает пословицу «Если хочешь прославиться – подожги землю». Я убежден: только всесторонние знания способны уберечь нашу молодежь от псевдорелигиозности и религиозного радикализма. Язык и народ неразделимы: исчезновение языка неизбежно ведет к исчезновению нации. Очевидно, что без собственного народа не может быть и подлинной, глубокой истории государства. Именно поэтому народ и государственный язык составляют фундаментальную основу любого государства. В иногоэтнических государствах отсутствие надлежащей государственной поддержки языку и культуре государствообразующего народа запускает необратимый процесс их эрозии. Этот процесс ведет от потери ключевых элементов идентичности (языка, культуры) к ее полному угасанию, что в конечном счете грозит народу исчезновением с исторической арены. Мы являемся страной, которая обеспечивает благоприятные условия для развития не только языка и религии государствообразующего народа, но и для всех граждан. Положительным моментом является то, что многие представители молодежи уже владеют тремя и даже большим количеством языков. Если молодые люди, не освоившие в совершенстве родной, казахский язык, получат необходимую поддержку от семьи и общества, то для них, уже имеющих опыт изучения иностранных языков, быстрое овладение государственным языком не станет проблемой. Исторический прецедент: когда-то в царской России некоторые слои общества считали почетным говорить по-французски. По аналогии сегодня в Казахстане есть те, кто считает престижным общение на русском. Мы признаем, что владение русским языком большей частью населения является нашим культурным богатством. Однако это не должно заслонять главного – мы прежде всего обязаны уважать самих себя, свой народ и свой язык. Настало время положить конец этой тенденции: казахи должны общаться с казахами на своем родном языке. Воспитание образованных, трудолюбивых и патриотичных молодых граждан имеет решающее значение для будущего нации. Для формирования этих качеств молодежь должна не ограничиваться знаниями, полученными из Интернета, а активно читать научную, художественную, историческую и культурную литературу. Только всесторонне развитая личность способна принести реальную и ощутимую пользу себе, обществу и государству. Отрадно видеть, что сегодняшняя молодежь демонстрирует высокую активность и непреклонное стремление к знаниям. Они мыслят в русле требований времени и, что особенно важно, не сидят сложа руки, ожидая помощи от государства. Новое поколение склонно к предпринимательству, быстро осваивает технологии и технику. Эта перемена заметна даже в выборе профессий – молодые люди ориентируются на современные, востребованные и перспективные специальности. Идея Президента о Новом Казахстане открывает перед молодежью беспрецедентные возможности во всех сферах общественной жизни. В этом контексте необходимо особо отметить, что важные международные визиты, совершенные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в прошлом месяце, ярко продемонстрировали высокий авторитет Казахстана во внешней политике. В частности, высочайший уровень уважения, оказанный Касым-Жомарту Кемелевичу во время его визита в Вашингтон по приглашению Президента США Дональда Трампа, подтвердил его ключевую роль на международной арене. В ходе этой поездки были заключены стратегические соглашения на миллиарды долларов, что вывело отношения между Казахстаном и США на новый уровень. Вслед за визитом в Америку, Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Москву по приглашению Президента России Владимира Путина. Теплый прием, оказанный нашим соседом, получил широкое освещение в СМИ. Кроме того, визиты в Узбекистан и Кыргызстан также ознаменовались подписанием важных меморандумов, направленных на усиление региональной экономической интеграции. Мы обязаны высоко ценить и всемерно поддерживать мудрую и смелую политику Главы государства, нацеленную на развитие многогранного сотрудничества. Наш следующий шаг – эффективно реализовать достигнутые преимущества и сформировать общественное сознание, необходимое для создания фундамента Нового Казахстана. Мы не можем двигаться вперед без глубокого знания своего прошлого. Совершенно прав был выдающийся поэт Қадыр Мырза Әлі, сказав: «Наша история – тоже большая история, учебник которой пока еще слишком тонок». Молодежь должна ясно представлять себе всю глубину, сложность и искаженность нашей исторической летописи, которая до сих пор не написана до конца и часто незаслуженно забыта. Об этом, в частности, говорится в моем стихотворении «Мы – казахи», строки которого родились в результате глубоких размышлений: Нами пройдено столько эпох, От Кок-Тюрка ведем мы отсчет, Подарил степи нам щедрый Бог, Мы – казахи, особый народ. Для обретения необходимого духовного богатства молодежь должна читать не только лучшие образцы мировой литературы, но и активно обращаться к нашей собственной, национальной. Однако вызывает глубокое сожаление тот факт, что произведения, которые наши писатели создают годами, порой крайне сложно опубликовать, и авторы вынуждены самостоятельно искать финансирование и помощь. Подобные системные трудности до сих пор сохраняются и в других сферах культуры, и их решение требует целенаправленных усилий и времени. Мы приветствуем тот факт, что Академия наук, долгое время имевшая лишь номинальный статус, триумфально восстановила свое значение. Народ справедливо связывает надежды на научный прорыв с богатейшим наследием, созданным гениальным казахским ученым Канышем Имантаевичем Сатпаевым. Позвольте подчеркнуть, что все вышесказанное – это мои искренние, личные размышления. В заключение уместно вспомнить мудрость казахского народа: «Никто не придет и не положит еду в чужой котел». Это призыв к действию: каждый человек, и прежде всего молодежь, должны сами стать кузнецами своего счастья. У нас есть собственная страна, собственная земля и неисчислимое множество возможностей. Мы – народ, которому суждено быть счастливым! #мнение #Бактыкожа Измухамбетов #Новый Казахстан