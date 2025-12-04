Мы по-настоящему счастливое поколение, живущее на стыке двух веков. Как пророчески сказал выдающийся поэт Касым Аманжолов: «Какое же ты счастливое поколение – грядущее, я с восхищением смотрю на твой облик». Пройдя через сложные и неоднозначные этапы советского периода, мы сегодня стали свидетелями становления первых десятилетий независимого Казахстана. Наши границы четко определены, построена наша новая столица.

В настоящее время отечественная система науки и образования активно модернизируется, отвечая современным требованиям. Молодежь, осваивая знания в передовых учебных заведениях, уже сегодня участвует в развитии различных отраслей. Этот процесс является ощутимым достижением независимости и формирует прочный фундамент для будущего страны.

Мы должны признать: до сих пор нашей свободной активности препятствует наследие прошлого. С одной стороны, это многолетние привычки излишнего благополучия, бытовых слабостей и алчности. С другой – укоренившиеся смирение и пассивность, а также излишняя робость и оглядка на окружающий мир и соседей. Все это по совокупности причин остается серьезным сдерживающим фактором.

Наличие колоссальной территории, богатых ресурсов и небольшого населения создает уникальные возможности. Однако, видя этот потенциал, многие справедливо задаются вопросами «Почему наши граж­дане не живут лучше? Почему мы не смогли использовать наши преимущества для достижения уровня процветания некоторых арабских государств?» Такие вопросы являются логичным вызовом для всего общества.

Страны, достигшие быстрого развития и процветания, базировались на трех ключевых принципах. Во-первых, они обеспечили свою жизнь необходимой законодательной базой и безукоризненно ей следовали. Во-вторых, во главе этих государств стояли руководители, которые умело использовали геополитические возможности, направляя отношения с другими странами исключительно на повышение народного благосос­тояния. В-третьих, они уделяли пристальное внимание воспитанию молодежи – всестороннему образованию, изучению языков, развитию интереса к передовой науке и формированию настоящего патриотизма.

Крайне важно не только критически оценивать прошлое, но и осознавать глубину текущего момента: мы находимся на самых ответственных и непростых этапах нашей независимости.

Есть ли у нас сегодня возможности для реализации этих трех направлений? Ответ однозначен: да, есть. При этом главная ответственность лежит на нас.

Первое направление – правовое государство – охватывает комплекс системных проблем. Во втором направлении – мудрое руководство – мы имеем признанного на мировом уровне опытного политика, лидера, который придает стране новое, динамичное развитие. Третье направление – это наш стратегический приоритет, это наше будущее.

Необходимо отказаться от самодовольства малыми достижениями и последовательно ставить высокие цели. Для нас принципиально важно беречь и уважать как язык, так и религию. Однако мы не можем игнорировать тревожные тенденции: подражая течениям, не совместимым с традиционным ханафитским мазхабом, некоторые девушки закрывают лицо и носят черное, а юноши замещают образование деструктивными поведенческими моделями. После десятилетий, когда мы отдалялись от мусульманских традиций, сегодня мы должны проявить умеренность и решительно отвергнуть крайности, не присущие нашему народу.

Видя по пятницам молодых людей, которые полностью заполняют территорию возле мечети, невольно задаешься вопросом: чем они заняты в этот день, где их учеба и работа? Порой среди них встречаются даже подростки школьного возраста.

Мое глубокое уважение к религии обосновано личным опытом: я – внук муллы, который получил высшее мусульманское образование, содержал мечеть и досконально изучал Коран. Кроме того, в 80-е годы, работая в одной из арабских стран, я немного овладел их языком и убедился, что народ там в большинстве своем един и одевается традиционно и скромно.

На этом фоне тревожит ситуация у нас, где девушки все чаще облачаются в ранее незнакомые и непривычные для казахского народа одежды, закрывающие лицо, – часто яркие и не соответствующие нашим традициям. Это заставляет задуматься о сложной грани между подлинной традицией и современной модой. Вся эта ситуация напоминает пословицу «Если хочешь прославиться – подожги землю».

Я убежден: только всесторонние знания способны уберечь нашу молодежь от псевдорелигиозности и религиозного радикализма.

Язык и народ неразделимы: исчезновение языка неизбежно ведет к исчезновению нации. Очевидно, что без собственного народа не может быть и подлинной, глубокой истории государства. Именно поэтому народ и государственный язык составляют фундаментальную основу любого государства.

В иногоэтнических государствах отсутствие надлежащей государственной поддержки языку и культуре государствообразующего народа запускает необратимый процесс их эрозии. Этот процесс ведет от потери ключевых элементов идентичности (языка, культуры) к ее полному угасанию, что в конечном счете грозит народу исчезновением с исторической арены.

Мы являемся страной, которая обеспечивает благоприятные условия для развития не только языка и религии государствообразующего народа, но и для всех граждан. Положительным моментом является то, что многие представители молодежи уже владеют тремя и даже большим количеством языков. Если молодые люди, не освоившие в совершенстве родной, казахский язык, получат необходимую поддержку от семьи и общества, то для них, уже имеющих опыт изучения иностранных языков, быстрое овладение государственным языком не станет проблемой.

Исторический прецедент: когда-то в царской России некоторые слои общества считали почетным говорить по-французски. По аналогии сегодня в Казахстане есть те, кто считает престижным общение на русском. Мы признаем, что владение русским языком большей частью населения является нашим культурным богатством. Однако это не должно заслонять главного – мы прежде всего обязаны уважать самих себя, свой народ и свой язык. Настало время положить конец этой тенденции: казахи должны общаться с казахами на своем родном языке.

Воспитание образованных, трудолюбивых и патриотичных молодых граждан имеет ре­шаю­щее значение для будущего нации. Для формирования этих качеств молодежь должна не ограничиваться знаниями, полученными из Интернета, а активно читать научную, художественную, историческую и культурную литературу. Только всесторонне развитая личность способна принести реальную и ощутимую пользу себе, обществу и государству.

Отрадно видеть, что сегодняшняя молодежь демонстрирует высокую активность и непреклонное стремление к знаниям. Они мыс­лят в русле требований времени и, что особенно важно, не сидят сложа руки, ожидая помощи от государства. Новое поколение склонно к предпринимательству, быстро осваивает технологии и технику. Эта перемена заметна даже в выборе профессий – молодые люди ориентируются на современные, востребованные и перспективные специальности.

Идея Президента о Новом Казахстане открывает перед молодежью беспрецедентные возможности во всех сферах общественной жизни. В этом контексте необходимо особо отметить, что важные международные визиты, совершенные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в прошлом месяце, ярко продемонстрировали высокий авторитет Казахстана во внешней политике.

В частности, высочайший уровень уважения, оказанный ­Касым-Жомарту Кемелевичу во время его визита в Вашингтон по приглашению Президента США Дональда Трампа, подтвердил его ключевую роль на международной арене. В ходе этой поездки были заключены стратегические соглашения на миллиарды долларов, что вывело отношения между Казахстаном и США на новый уровень.

Вслед за визитом в Америку, Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Москву по приглашению Президента России Владимира Путина. Теплый прием, оказанный нашим соседом, получил широкое освещение в СМИ. Кроме того, визиты в Узбекистан и Кыргызстан также ознаменовались подписанием важных меморандумов, направленных на усиление региональной экономической интеграции.

Мы обязаны высоко ценить и всемерно поддерживать мудрую и смелую политику Главы государства, нацеленную на развитие многогранного сотрудничества. Наш следующий шаг – эффективно реализовать достигнутые преимущества и сформировать общественное сознание, необходимое для создания фундамента Нового Казахстана.

Мы не можем двигаться вперед без глубокого знания своего прошлого. Совершенно прав был выдающийся поэт Қадыр ­Мырза Әлі, сказав: «Наша история – тоже большая история, учебник которой пока еще слишком тонок». Молодежь должна ясно представлять себе всю глубину, сложность и искаженность нашей исторической летописи, которая до сих пор не написана до конца и часто незаслуженно забыта. Об этом, в частности, говорится в моем стихотворении «Мы – казахи», строки которого родились в результате глубоких размышлений:

Нами пройдено столько эпох,

От Кок-Тюрка ведем

мы отсчет,

Подарил степи

нам щедрый Бог,

Мы – казахи, особый народ.

Для обретения необходимого духовного богатства молодежь должна читать не только лучшие образцы мировой литературы, но и активно обращаться к нашей собственной, национальной. Однако вызывает глубокое сожаление тот факт, что произведения, которые наши писатели создают годами, порой крайне сложно опубликовать, и авторы вынуждены само­стоятельно искать финансирование и помощь. Подобные системные трудности до сих пор сохраняются и в других сферах культуры, и их решение требует целенаправленных усилий и времени.

Мы приветствуем тот факт, что Академия наук, долгое время имевшая лишь номинальный статус, триумфально восстановила свое значение. Народ справедливо связывает надежды на научный прорыв с богатейшим наследием, созданным гениальным казахским ученым ­Канышем Имантаевичем Сатпаевым.

Позвольте подчеркнуть, что все вышесказанное – это мои искренние, личные размышления. В заключение уместно вспомнить мудрость казахского народа: «Никто не придет и не положит еду в чужой котел». Это призыв к действию: каждый человек, и прежде всего молодежь, должны сами стать кузнецами своего счастья. У нас есть собственная страна, собственная земля и неисчислимое множество возможностей. Мы – народ, которому суждено быть счастливым!