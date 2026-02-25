Сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», член Совета АНК выразил свое мнение о предстоящем референдуме по проекту новой Конституции, передает Kazpravda.kz

Мы, единый народ Казахстана, единственный источник государственной власти и носитель суверенитета, на основе исторического опыта многих поколений различных этносов на просторах Великой степи формируем принципы и ориентиры, по которым наша Родина будет развиваться и идти в будущее. Вынесенный на республиканский референдум проект новой Конституции построен на принципах демократии и последовательно продолжает социально-экономические преобразования, цель которых – строительство Справедливого Казахстана.

Наше преимущество состоит в том, что эти важные политические процессы проходят в условиях экономического роста, межэтнического и межконфессионального согласия в стране, в то время как в мире наблюдается беспрецедентная нестабильность. Реформы – своевременный и адекватный ответ на запросы гражданского общества, политических партий, всех казахстанцев.

«Мягкий» подход к реформам был обеспечен эффективной деятельностью Ассамблеи народа Казахстана за последние 30 лет и Национального курултая, а также других общественных институтов страны.

Признавая идеологическое и политическое многообразие, а также свободу совести, наша страна создала парламентскую систему, где был широко представлен весь многонациональный народ Казахстана. Предложенная парламентская реформа, а также перераспределение полномочий в связке "Президент – Парламент – Правительство" дают возможность для открытой, честной и понятной борьбы политических партий за места в будущем Курултае. Кроме того, с точки зрения усиления эффективности законотворческой деятельности однопалатный парламент смотрится предпочтительней.

Широкое общественное представительство на государственном уровне будет обеспечивать новая структура – Қазақстан Халық кеңесі. В проекте новой Конституции ее роль прописана четко: это высший консультативный орган, представляющий интересы народа Республики Казахстан.

Эти две крупнейшие новеллы новой редакции Основного закона позволят выстроить эффективную диалоговую площадку общества и власти. Новая Конституция дает старт новому политическому циклу.

Еще один важный аспект: признавая главной ценностью государства человека, его жизнь, права и свободы, Казахстан закрепляет приоритет общечеловеческих ценностей. При этом нормы проекта Конституции твердо стоят на защите единства, согласия, духовных и моральных ценностей.

Проект Основного закона гарантирует каждому свободу и защиту его интересов по всей вертикали власти посредством судебной системы, а также за счет применения полномочий Уполномоченного по правам человека и Конституционного суда. Конечно, на граждан Казахстана накладываются и обязанности, в том числе по защите Отечества, службе в рядах Вооруженных сил.

Будет ли принят проект новой Конституции – решать нам, казахстанцам. Мы находимся на пороге важных, судьбоносных перемен, которые призваны укрепить страну и нацию, стать основой для процветания и будущих свершений.

Поэтому всем нам необходимо проявить гражданскую ответственность и принять участие в республиканском референдуме 15 марта.