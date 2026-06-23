На съезде партии «Ауыл» избрали нового председателя

Фото: партия «Ауыл»

Он отметил, что руководствуется в первую очередь интересами партии и ее будущим, и подчеркнул, что «сегодняшний политический момент требует от всех прогрессивных сил достойного ответа на запрос общества на обновление, который был подтвержден в ходе конституционной реформы» .

Партия «Ауыл» не может оставаться в стороне от этих процессов, напротив, партия является их активным участником, а для этого необходимо привнести новые подходы к аграрной и социальной повестке, эффективно работать в обновленной политической системе. Поэтому мое решение сложить полномочия председателя партии станет закономерным шагом, демонстрирующим готовность партии к внутренней динамике и намерение полноценно участвовать в предстоящих выборах в новой политической системе. Вместе с тем я остаюсь предан целям партии и готов оказывать всестороннюю поддержку новому председателю для обеспечения преемственности и стабильности деятельности партии, а также намерен вести активную работу в рядах партии», - сказал он.

Серик Егизбаев предложил на рассмотрение съезда кандидатуру заместителя председателя партии Кайрата Айтуганова на должность нового председателя.



Кайрат Капарулы - высококвалифицированный руководитель, экономист и государственный деятель с более чем 40-летним стажем работы в аграрной экономике, на государственной службе и в научной сфере. В разные годы он занимал должности первого вице-министра сельского хозяйства РК, руководителя аппарата, а также руководителя проекта, реализуемого Международным банком реконструкции и развития, председателя правления СПК «Оңтүстік», заместителя акима Карагандинской области, заместителя председателя правления «КазАгро», заместителя председателя Федерации профсоюзов. Кроме того, он являлся председателем совета директоров НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», а также председателем правления Казахского агротехнического университета имени С.Сейфуллина.



В должности заместителя председателя партии он активно участвовал в разработке и продвижении законодательных и программных инициатив, направленных на развитие сельских территорий. Кайрат Капарулы пользуется высоким авторитетом в профессиональной среде, активно участвует в общественно-политической жизни страны и вносит значительный вклад в формирование эффективной государственной политики в аграрной сфере, отмечают в пресс-службе партии.



По словам Серика Егизбаева, новый председатель обладает большим потенциалом для обеспечения преемственности в партийной работе и координации реализации стоящих перед партией задач.



Делегаты съезда единогласно поддержали избрание Кайрата Айтуганова новым председателем партии «Ауыл».

Кроме того, съезд принял решение о внесении изменений и дополнений в Устав партии в соответствии с новой Конституцией.