На сколько женщины живут дольше мужчин в Казахстане

В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения Республики Казахстан составила 75,44 лет, годом ранее показатель был на уровне 75,09 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstst
В городской местности ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в сельской – 76,14 лет против 74,26 лет.
В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин в 2024 году также показала рост и составила 79,42 лет (2023 г. – 79,06), среди мужчин показатель составил 71,33 лет (2023 г. – 70,99 лет).
Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении зафиксирована в Алматы – 78,78 лет, наименьшая в области Ұлытау – 72,48 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это статистический показатель, который отражает среднюю продолжительность жизни человека, родившегося в определенный год, при условии, что уровень смертности на протяжении всей жизни поколения останется неизменным на уровне года, для которого рассчитан этот показатель.