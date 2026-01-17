Актюбинские полицейские спасли 46 иностранных граждан, оставшихся на трассе в мороз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на « 24KZ »

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент произошёл на автодороге «Карабутак – Костанай», где пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга в Таджикистан, был вынужден остановиться из-за замерзания дизельного топлива. В автобусе находились, в том числе, пять женщин и пять детей. Все пассажиры – иностранные граждане.

Совместными усилиями патрульной полиции и ДЧС людей временно разместили в здании центральной мечети села Айтекебийского района. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Аналогичный случай зафиксирован и в Акмолинской области. В условиях сильного мороза и сложной дорожной обстановки в Кокшетау был остановлен междугородний автобус, где находился 81 гражданин Таджикистана, включая 17 детей.

