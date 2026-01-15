На второй хлеб всегда спрос высок

Сельское хозяйство
12
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Об этом можно судить по интенсивности отгрузок урожая торговым сетям

фото автора

Каждый день из ворот этого овощехранилища выезжают фуры, груженные картофелем или морковью. Точки их назначения – соседняя Астана и другие регионы республики. Принадлежит данный объект ТОО «Bio Nord». На днях автору этих строк довелось ознакомиться с его работой.

Пожалуй, главное, на что здесь невольно обращаешь внимание (а не сделать этого невозможно) – упомянутые огромные фуры. Их можно увидеть везде: и стоящие на погрузке внутри овощехранилища, и на территории предприятия. К слову, загрузка машин здесь ведется весь день.

По информации руководителя технологического комплекса Ергазы Табарова, ежедневная норма отпус­ка картофеля и моркови составляет 35–40 тонн. Покупателями востребованных овощей выступают оптовые дистрибьюторские компании.

Непосредственно перед загрузкой в машины продукция фасуется в мешки. Причем часть овощей выращивают здесь же, на полях, простирающихся сразу за овоще­хранилищем. Близок от него и главный город страны – Астана, для которой, кстати, и предназначена значительная часть запасов.

Зимний персонал этого предприя­тия – порядка 15 человек, в числе которых переборщики овощей, фасовщики, операторы оборудования и техники. Довелось понаблюдать непосредственно за процессом загрузки картофеля в очередную фуру.

…От картофельного бурта до автомашины тянется длинная конвейерная лента, по которой едут корнеплоды. Самый, пожалуй, ключевой узел на этой дистанции – участок переборки картофеля. Для того чтобы к покупателям не ушел даже малый процент бракованных клубней, место переборки освещено ярким светом. Заметив даже маленький изъян, опытные сортировщицы моментально удаляют брак.

Вероятно, поэтому спрос на сохраняемые ТОО «Bio Nord» овощи традиционно высок. Обычно к началу нового года запасов моркови не остается – вся она уходит в регио­ны. Что кас­ается второго хлеба, то, по информации представителей компании, его хватит примерно до середины апреля.

Кстати, выращиванием и хранением овощной продукции для столицы и других областей в ТОО занимаются на протяжении многих лет. По информации директора компании Байбосына Сабилова, в распоряжении компании находятся 1 082 га поливной пашни. Из них 100 га в минувшем году были отданы под картофель, а 40 – под морковь. Все остальное заняли ячмень и эспарцет. К слову, солидную часть бизнеса компании занимает откормочное животноводство.

Урожайность картофеля составила 39 тонн с гектара, моркови – 67 тонн, ячменя на круг намолочено по 40 центнеров, что является хорошим результатом. В совокупнос­ти овощей собрано 5 900 тонн, из которых 3 900 – картофель и около двух тысяч тонн – морковь.

Как рассказали в Bio Nord, компания полностью оснащена техникой и оборудованием лучших образцов, не имеет проблем с кадрами, в общем, состоялась как успешное агропредприятие, вносящее большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности республики.

Как показывает жизнь, наличие современных и емких овощехранилищ, которые каждую осень наполняются отборным урожаем овощей, – важнейшее условие сдерживания цен. К слову, во избежание их резких скачков в Правительстве принято решение о временном расширении списка СЗПТ (социально значимых продовольственных товаров).

Его обновленный вариант дополнили помидоры, огурцы, яблоки, говядина с костями, говядина бескостная, мясной фарш, баранина с костями, рыба свежая или охлаж­денная, рыба мороженая, молоко ультрапастеризованное, сметана, сыр твердый, чай черный. Таким образом, список СЗПТ удлинился с прежних 19 до 31 наименования. Местным исполнительным органам поручено ужесточить ценовой контроль.

