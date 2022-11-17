Набросился на мужчину с топором: подробности по видео с пенсионером озвучили в полиции

В Алматинской области пенсионер накинулся на вора с топором. Инцидент сняли на видео очевидцы, сообщает Kazpravda.kz.

Как отмечается в Telegram-канале POLISIA.KZ, вечером 16 ноября в дежурную часть полиции Талгарского района обратился 63-летний местный житель. Пенсионер требовал наказать неизвестного, которого он уличил в краже стройматериалов.

Приехавшие по вызову сотрудники патрульной службы задержали 46-летнего мужчину, доставили в полицию и допросили.

Факт зарегистрирован в ЕРДР, начато расследование по уголовной статье «Мелкое хищение».

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!