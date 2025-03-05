Началось рассмотрение уголовного дела по взрыву на шахте имени Костенко

Перед судом предстали 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Состоялось предварительное слушание по уголовному делу о взрыве на угольной шахте им. Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В результате трагедии, произошедшей 28 октября 2023 года в подземных очистных горных выработках, погибло 46 шахтеров, еще 28 получили увечья.

В судебном заседании приняли участие государственные обвинители, потерпевшие, их представители, подсудимые и их защитники.

Уголовное дело расследовалось Генеральной прокуратурой, по итогам которого перед судом предстали 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала.

Всем предъявлено обвинение по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

Подсудимые находятся под стражей. По делу признаны потерпевшими 74 человека.

Рассмотрение уголовного дела будет проходить в здании РГУ «Учреждение №61» Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан.