Началось январское ЕНТ

Сегодня началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки и высшего образования РК

Около 187 тысяч человек подали заявления для участия в ЕНТ, что на 20 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Из них 75,2% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 24,6% – на русском, 189 человек – на английском языке.

Стоит отметить, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования.

Наиболее часто выбираемой комбинацией профильных предметов является «Математика-Физика» – 19,2%. Это будущие учителя, инженеры, механики, техники и технологи, энергетики, строители. Далее идут комбинации «Биология-Химия» – 16,9% и «Творческий экзамен» – 9,7%, соответственно, будущие медики и специалисты творческих сфер.

Во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии.

В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет «История Казахстана», по 10 заданий – на «Грамотность чтения» и «Математическую грамотность», а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут.

Напомним, в январском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучавшиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

