Начался суд над начальником полиции Талдыкоргана, подозреваемым в изнасиловании

Криминал
154
Гульмира Кунапия
корреспондент

Процесс будет проходить в закрытом режиме, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщили в пресс-службе суда области Жетісу, в Талдыкорганском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении подозреваемого К. который обвиняется по статье  "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей".

В ноябре прошлого года он был арестован после того, как жительница города написала заявление в службу безопасности ДП. Информация об инциденте распространилась в Казнете через соцсети. Сообщалось, что 27-летняя пострадавшая была доставлена в полицию по причине нарушения общественного порядка. Позже она обвинила его в том, что он принудил ее к половому контакту. 

Начальника управления полиции Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра 13 ноября прошлого года.

#суд #полиция #Талдыкорган #изнасилование #начальник

Популярное

Все
Секретами создания домбры делится мастер из Жезказгана Сарыбас Жунисов
У открытого люка
Дробить и объединять
«Разум» будущего
Как же трудно без труда
Житель Панфиловского района спас тонущих в воде людей
За себя и за того парня?
На востоке страны спонсоры передали ухоженное оснащенное здание под Центр адаптации несовершеннолетних
Высох колодец? Начинаем ценить воду
Без поверки счета «кусаются»
Должны контролироваться государством
Кран или пропал
Возвращаться на госслужбу – хорошая примета
Гордость сельскохозяйственной науки
Поборемся в Турции
Победили сильнейшие
Доходное место
Коротко о главном
Путь самосовершенствования
Блефаропластика и ботокс: Минздрав предупредил любителей косметологии
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Знание государственного языка – долг каждого
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Как в Акмолинской области будут разгружать курорт «Бурабай» от туристов
Бектенов обсудил с бизнесом перспективы вывода производств в ЗКО на полную мощность
В Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
День специалиста боевой подготовки учредили в РК
Премьеру презентовали проект первого в РК комплекса по производству калийных удобрений
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Вы сапожник? Нет, я повар!
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Международного преступника задержали в области Абай
Группу квартирных воров задержали в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]