Начался суд над начальником полиции Талдыкоргана, подозреваемым в изнасиловании

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Как сообщили в пресс-службе суда области Жетісу, в Талдыкорганском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении подозреваемого К. который обвиняется по статье "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей".

В ноябре прошлого года он был арестован после того, как жительница города написала заявление в службу безопасности ДП. Информация об инциденте распространилась в Казнете через соцсети. Сообщалось, что 27-летняя пострадавшая была доставлена в полицию по причине нарушения общественного порядка. Позже она обвинила его в том, что он принудил ее к половому контакту.

Начальника управления полиции Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра 13 ноября прошлого года.