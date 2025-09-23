В этом году в регионе зафиксировали три завершенных суицида. Безусловно, каждый такой случай – ЧП. Специалисты анализируют их, делают выводы. А параллельно ведется серьезная работа по профилактике, к которой подключены сотрудники организаций образования и здравоохранения.

Первый и, пожалуй, главный рубеж в выявлении детей с суицидальными наклонностями – это школы. На школьных психологах лежит большая ответственность. Они проводят тестирования и беседы с учениками, приходят на уроки, наблюдают за детьми во время школьных мероприятий. В это время специалисты могут заметить тревожность, агрессию в поведении подростка, выявить признаки депрессии.

Второй рубеж – это поликлиники. Школьники ежегодно проходят мед­осмотры, и им делают прививки. Так к профилактике суицидов подключаются медики. Они могут заметить у подростков синяки или порезы на теле, которые те целенаправленно сами себе наносят. Информация о таких детях стекается в областной центр психического здоровья. Его специалисты занимаются сложными случаями, когда подросток уже совершил попытку суицида. А с теми тинейджерами, которые об этом только задумываются, работают в Центре психологической поддержки, действую­щем при управлении образования.

– Этот центр появился недавно и стал для нас очень важен, – говорит детский психолог-суицидолог областного центра психического здоровья Лев Куценко. – Его сотрудники ведут огромную профилактическую работу. Они выезжают в школы, встречаются с психологами, педагогами, учениками и родителями. Проводят для них семинары и тренинги. Когда меня приглашают, я тоже в них принимаю участие. У Центра психологической поддержки есть много проектов, один из которых называется «Осознанное родительство». К сожалению, его посещает мало взрослых, а зря.

Лев Куценко давно работает с подростками, которые совершают попытки суи­цида. Он убежден, что профилактику нужно начинать с родителей. Причем лучше всего проводить психологический ликбез с мамами и папами школьников младшего звена. По мнению специалиста, взрослые должны быть заранее готовы к сложному периоду, который принято называть подростковым.

– В научной литературе много написано о том, на что родителям нужно обращать внимание. Вот лишь некоторые моменты: подросток поздно ложится спать, конфликтует, меняет стиль одежды на более мрачный, слушает странную музыку, – перечисляет детский психолог. – Но все это и так свойственно детям этого возраста! Они становятся «колючими», родители перестают быть для них авторитетом. Важнее всего быть принятым в компании сверстников. В такой ситуации взрослым тяжело что-то разглядеть. Универсальный совет дать трудно. Но на что бы я обратил внимание, так это на резкое изменение в поведении ребенка. Допустим, он учился хорошо, а потом скатился в один момент. Вот это тревожный сигнал.

Стоит отметить, что Лев Куценко не рекомендует обеспокоенным мамам и папам сразу вести школьника к психологу. Для начала стоит самому прийти на консультацию к специалисту. Возможно, он подскажет, где «копать», чтобы проложить путь к душе своего ребенка. Чаще всего суицидальные мысли у подростков возникают из-за конфликтов в семье, первой любви и буллинга в школе. Однако есть и другие проблемы.

– Соцсети – тоже трудная тема. Подростки часами сидят в смартфонах и не подпускают родителей, считая это вторжением в свое личное пространство, – отмечает карагандинский психолог-суицидолог. – Тема смерти очень притягательная для тинейджеров. В моей практике были случаи, когда они совершали суициды после общения в сомнительных чатах. Одни писали даты, когда собираются уйти из жизни, а другие их поддерживали.

Существует стереотип, что суицидам и травле подвержены дети из неблагополучных семей. Но, по опыту Льва Куценко, это не всегда так. Большинство его юных пациентов живут в полных обеспеченных семьях, где родители много сил и денег вкладывают в образование. Но, возможно, именно здесь и кроется проблема.

Психолог считает, что современные школьники слишком загружены: после уроков они посещают занятия в музыкалке, художке, они ходят на языковые курсы, занимаются спортом. Да, родители действуют из лучших побуждений. Взрослые полагают, что, лишив ребенка свободного времени, смогут избавить его от «дурных мыслей». Но в результате они добавляют подростку стресс, с которым его незрелая психика не может справиться.