фото Игоря Бургандинова, Адильбека Тауекелова

Девятый раз в столице чествовали лучших в сфере масс-медиа. Премия присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики и направлена на развитие масс-медиа, повышение престижа профессии, а также утверждение профессиональных стандартов и критериев.

В этом году на соискание премии поступило более 400 заявок. В шорт-лист вошли 44 номинанта. Работы были представлены в 11 номина­циях, среди которых «Лучший журналист года», «Лучший репортаж», «Лучший новостной сайт» и другие.

Первым озвучили имя лау­реата в номинации «Лучший материал на социальную тему». Им стала журналист информагентства Vlast.kz Тамара Вааль. Награду ей вручила уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.

– Сегодня большое внимание уделяется социальным проектам и инициативам, направленным на заботу о детях. Защита их прав – одно из важных направлений государственной политики. В этой сфере роль СМИ очень значима, – сказала Динара Закиева.

Тамара Вааль призналась, что в этом году исполнилось 20 лет, как она, девочка из деревни, пришла в журналистику, чтобы помогать людям и стать мостом между обществом и государством.

В номинации «Лучшее интервью года» премия «Үркер» досталась Бауыржану Карипову, журналисту информагентства Qaz365.kz. Награду он получил из рук депутата Сената Парламента и президента Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай.

– Жанр интервью считается вершиной профессионального мастерства журналиста, – отметила сенатор. – Порой задавать вопросы сложнее, чем отвечать на них. И коллеги, которые работают в этом жанре, являются большими профессионалами.

Трогательной получилась речь журналиста Tengrinews.kz Ивана Сухорукова, который стал победителем в номинации «Лучший репортаж года». Свою награду он посвятил памяти бабушки.

– Я в журналистике больше десяти лет, и все эти годы за моими успехами следила бабушка. Она всегда выписывала газету, где публиковались мои статьи и репортажи, я отправлял ей ссылки на материалы. В декабре прошлого года ее не стало. Она была бы очень рада, если б узнала, что я получил такую высокую профессиональную награду, – сказал Иван Сухоруков.

В номинации «Лучший аналитический материал года» победителем признали старшего корреспондента газеты «Казахстанская правда» Илью Пащенко. Молодой журналист отметил, что его материал был посвящен творчеству великого Абая.

– Я хотел бы поблагодарить человека, благодаря которому во мне проснулась любовь к Абаю, своему дорогому школьному учителю Нурбеку Абадилову, потомку Абая, – отметил Илья Пащенко.

Лауреатом номинации «Лучшая фотография года» также стал наш коллега – фотокорреспондент «Казахстанской правды» Игорь Бургандинов.

В номинации «Лучшее журналистское расследование года» победителем признана журналист газеты «Атырау» Майра Ергали, «Лучшим проектом на радиостанции» стала программа «Нысана» радио «Шалқар», «Лучшим новостным порталом года» названа Adyrna, «Лучшим региональным СМИ года» признана газета «Астана ақшамы», «Лучшим подкастом года» стал Qstar group, «Лучшим YouTube-каналом года» назван Эксперты KZ. Всем лауреатам вручили памятные статуэтки и денежные призы в размере 1 млн тенге.

Кроме того, были вручены специальные призы Национальной премии «Үркер-2025». Ими отмечены: республиканская газета «Казахстанская правда» – в честь 105-летия издания; информационное агентство Kazinform – в честь 105-летия, а также интернет-издание Zakon.kz – в рамках Года рабочих профессий.

Напомним: Национальная премия «Үркер» была учреждена в 2017 году. Ее главная цель – поощрение талантливых журналистов и творческих коллективов, признание их вклада в развитие казахстанской журналистики.