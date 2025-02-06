Налоговая реформа касается очень узкой прослойки бизнеса - вице-премьер

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По его словам, реформа касается очень узкой прослойки бизнеса.

«В рамках этих инициатив очень много экспертов появилось, было очень много различного рода заявлений. Вот, допустим, вчера, если не ошибаюсь, то ли костанайские, то ли в ВКО владельцы магазинов у дома выступили. Встретились с региональной палатой предпринимателей по поводу того, что НДС как бы последний кусок хлеба у них отберет», — отметил вице-министр.

Он заявил, что больше всего его беспокоит не позиция предпринимателей, а региональной палаты предпринимателей.