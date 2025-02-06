Налоговая реформа касается очень узкой прослойки бизнеса - вице-премьер

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Вице-премьер - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на брифинге в Сенате пояснил, кого не коснется новая налоговая реформа, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Правительство

По его словам, реформа касается очень узкой прослойки бизнеса.

«В рамках этих инициатив очень много экспертов появилось, было очень много различного рода заявлений. Вот, допустим, вчера, если не ошибаюсь, то ли костанайские, то ли в ВКО владельцы магазинов у дома выступили. Встретились с региональной палатой предпринимателей по поводу того, что НДС как бы последний кусок хлеба у них отберет», — отметил вице-министр.

Он заявил, что больше всего его беспокоит не позиция предпринимателей, а региональной палаты предпринимателей.

«Мы все время заявляем, что все те, кто работает с населением — розничная торговля — это магазины у дома, киоски, палатки, лавки, рестораны, парикмахерские, эта реформа вообще их никаким образом не касается. Они как работали в розничном режиме с пределом в 2,4 млрд по совокупному годовому доходу и платили 4%, столько платить они и будут. Для них в этой жизни вообще ничего не меняется. Эта реформа касается очень узкой прослойки бизнеса. Те, кто кормят свои семьи, работая с населением, торгуют на базарах, для них никакого влияния эта реформа не несет — розничный налог сохраняется», — сказал Серик Жумангарин.

#Жумангарин #брифинг #реформа #НДС

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