Налоговую нагрузку МФО и должников временно снизят в Казахстане

Налоги
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Для микрофинансовых организаций вводится налоговая льгота при снижении размеров провизий (резервов), возникающих при уменьшении размера требований к должнику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитете государственных доходов Минфина РК

Фото: Kazpravda.kz

Изменения в Налоговый кодекс по ведущим микрофинансовую деятельность (кроме ломбардов) внесены с учетом особенностей их налогообложения и не предусматривают полного освобождения.

Сейчас при исчислении налоговых обязательств по корпоративному подоходному налогу МФО относят на вычеты убытки, связанные с невозвратом предоставленных микрокредитов.

При этом в случае прощения указанных микрокредитов микрофинансовая организация включает суммы, ранее отнесенные на вычеты, в доходы при расчете корпоративного подоходного налога.

«Для снижения проблемной задолженности населения по кредитам законопроектом предусмотрено временное изъятие (с 1 января 2024 по 1 января 2027 года), предусматривающее непризнание дохода от прощения займов при расчете КПН, но только в пределах установленного коэффициента 0,2 и только в случае уменьшения требования к должнику.

В случае прощения МФО долгов по микрокредиту физическому лицу у последнего возникает доход. Законопроектом предусматривается непризнание в целях налогообложения этого дохода физлица, включая случай оплаты госпошлины коллекторскими агентствами», – сообщили в КГД.

 

#налоги #КГД #МФО #долги

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