Нарколабораторию по производству «синтетики» ликвидировали в Алматы

МВД ликвидировало нарколабораторию в одном из арендованных частных домов Жетысуского района города Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В ходе проведения безотлагательных обысковых мероприятий обнаружено и изъято синтетическое психотропное вещество «альфа-pvp» общим весом свыше полутора килограммов.

«Задержан подозреваемый, у которого при себе изъята «синтетика» весом более 100 граммов. Мужчина намеревался сбыть наркотики бесконтактным способом. Он водворен в изолятор временного содержания», – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Полицией с начала года уже ликвидировано 52 нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято почти полтонны «синтетики», что в два раза больше чем в 2023 году.