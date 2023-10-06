2 нарколаборатории с "синтетикой" на 420 млн тенге ликвидировал КНБ в Алматы

По подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны 3 человека

Фото: пресс-служба КНБ РК

Департамент КНБ по Алматы ликвидировал 2 крупных подпольных производства синтетических наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

По подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны 3 человека.

"При обыске обнаружено и изъято 21 кг мефедрона и альфа-PVP, крупная партия прекурсоров и лабораторное оборудование. Стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке оценивается в 420 млн тенге, а объем составляет почти 85 тысяч разовых доз", – отметили в КНБ.

Материалы зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по части 3 уголовной статьи "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

С санкции суда задержанные взяты под стражу.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК не подлежит разглашению.

В пресс-службе добавили, что за 9 месяцев текущего года КНБ пресек 30 международных и региональных наркоканалов и работу 29 лабораторий по производству наркотиков. В общей сложности из незаконного оборота изъято около тонны синтетических наркотиков и свыше 76 тонн прекурсоров.