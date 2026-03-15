Республиканский референдум стал для казахстанцев не только поводом проявить гражданскую ответственность, но и прекрасной возможностью выразить свою индивидуальность, сообщает Kazpravda.kz

В Костанайской области местный житель пришел на участок для голосования в мифическом образе Кыдыр Ата, в других регионах казахстанцы наряжаются в национальные одежды, в костюмы известных мультипликационных персонажей.

В Астане девушка пришла на участок в домашнем халате в компании с собакой-роботом, чем вызывала удивление и восторг аудитории.

А в ЗКО голосовать пришел «Жангир хан». Хан Букеевской Орды, известный реформатор и просветитель, пришёл на участок референдума №60 в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области. Автор этого исторического перформанса рассказал, что его вдохновило на креативное голосование.

«Жангир хан был прогрессивным руководителем. Строил школы, мечети, развивал медицину в регионе. Он смотрел в сторону развития. Думаю, он бы с его взглядами поддержал референдум», – поделился автор перформанса.

Исторический гость произвёл впечатление на участковую комиссию референдума и на тех, кто также пришёл сюда проголосовать. Жители села оценили попадание в образ. Многие из них решили сделать фото на память с известным ханом.

Напомним, сегодня казахстанцы голосуют «за» или «против» новой Конституции.