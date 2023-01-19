Двое узбекистанцев пострадали при взрыве газа в тандырной в Алматинской области

В результате взрыва обрушились стены и кровля пекарни на площади 96 квадратных метров.

Фото пресс-службы МЧС РК

В Алматинской области из-за взрыва газового баллона пострадали два человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

"На пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в городе Есик Енбекшиказахского района предварительно произошел взрыв бытового газового баллона. На место происшествия незамедлительно направились силы и средства по повышенному рангу вызова", – говорится в информации.

По прибытию на место вызова выяснилось, что на территории склада тандырной пекарни, из-за нарушения требований безопасности по эксплуатации бытового газового баллона объемом 50 литров, произошел хлопок с последующим возгоранием на площади 10 кв.м и обрушением кровли и стены на площади 96 квадратных метров.

"В результате хлопка газового баллона в Центральную районную больницу города Есик госпитализированы двое граждан Узбекистана с термическими ожогами второй степени рук и ног. На месте вызова были задействованы 5 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС, 2 работника и 1 единица техники бригады скорой медицинской помощи", – дополнили в пресс-службе ведомства.