Нарушения при госзакупках на 3 млрд тенге предотвратили в области Жетісу

По акту надзора конкурсы отменили, а виновных привлекли к ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуроры отменили госзакупку отдела образования Алакольского района на приобретение дизельного топлива в связи с нарушением принципа добросовестной конкуренции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Как выяснилось при проверке, заказчик в технической спецификации необоснованно указал о необходимости соответствия закупаемого дизельного топлива нормам К2 (экологический класс топлива), ввоз которого на территорию страны запрещен с 2018 года.

«Кроме того, были выявлены нарушения при проведении аналогичных конкурсов на сумму 2,3 млрд тенге и в других регионах, в том числе Кербулакский, Коксуский, Сарканский, Аксуский, Каратальский, Панфиловский районы, но уже по иным нарушениям», – прокомментировали в надзорном органе.

В этих случаях нарушения касались отсутствия использования рамочного соглашения, что является обязательным требованием законодательства о государственных закупках.

По акту надзора конкурсы отменены, а виновные привлечены к ответственности.

В прокуратуре добавили, что всего с начала года прокурорами области Жетісу были отменены незаконные конкурсы по государственным закупкам на сумму свыше 11 млрд тенге, к различным видам ответственности привлекли более 100 человек.