Фото: ДП Актюбинской области
Происшествия

Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе

В городе Актобе нашлась женщина, которая оставила своего малолетнего сына чужим людям и исчезла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Напомним, 3 ноября около 11 часов дня неизвестная женщина оставила жителям дома по улице Нариманова в Актобе на несколько минут своего ребенка, сказав, что сходит в магазин. Однако после горожанки и след простыл.

Ребенка пришлось поместить в центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4 ноября нерадивая родительница пришла в полицию сама.

«По ее словам, она оставила ребенка малознакомым, а сама ушла забрать заработную плату с места работы. По пути встретила знакомого, с которым ушла распивать алкогольные напитки», – рассказали в ДП области.

На 43-летнюю женщину составили протокол по административной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего».

 

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