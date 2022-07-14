Наследие "золотого века" казахской музыки в творчестве Кали Жантлеуова

Продолжатель традиций

В этом году мы отмечаем 120-летие Кали Жантлеуова – выдающегося музыканта ХХ века, домбриста, народного артиста Казахской ССР. Его творчество сохранило для нас дыхание великой эпохи, наследие «золотого века» казахской музыки, живую традицию Курмангазы и Даулеткерея, Балаймасана, Мамена и Дины.

Учителя и ученики

Традиция игры на домбре – одно из величайших достижений казахской культуры. Искусство кюя всегда поражало слушателя своей поистине вселенской, философской глубиной. Западно-Казахстанская домбровая традиция, вершиной которой в XIX веке было гениальное искусство Курмангазы и Даулеткерея, дошла до нашего времени в исполнительских версиях, передаваемых «из рук в руки». Одним из замечательных представителей этой живой исполнительской традиции был Кали Жантлеуов, учившийся мастерству у Мамена – ученика Курмангазы.

Кали Жантлеуов родился в 1902 году в Уральской облас­ти, бывшей Букеевской Орде, местечке Кисык камыс ⁄ Камыс самар (ныне Жана кала). С пяти лет мальчик не выпускал из рук домбру. Его учителями в начале творческого пути были Алабас и Нуртаза-кюйши. А вскоре Мамен – выдающийся музыкант, виртуозный домбрист – обратил внимание на Кали, научил его нескольким кюям. Кали сопровождал его в поездках.

Поскольку в детстве Кали учился грамоте у аульного муллы, в 25 лет он становится членом аульного совета, а в 1929 году вступает в колхоз. Новый период начинается в жизни Кали в 1934-м, когда он приезжает в Алма-Ату для учас­тия в Республиканском слете деятелей народного искусства. Его выступление имело оглушительный успех, и он завоевал первое место.

Музыканта приглашают в оркестр народных инструментов, основанный Ахметом Жубановым. А позднее, когда открылись Алматинская консерватория и кафедра народных инструмен­тов, Кали Жантлеуов стал преподавать по классу домбры. Его отличали глубокие знания, ­самодисциплина, высокая требовательность к студентам, которые вспоминали, что их педагог всегда вел занятия с домброй в руках, обучал кюям на слух.

Учениками Кали были такие замечательные музыканты, как Шамгон Кажгалиев, Фуат Мансуров, Еркегали Рахмадиев. Классическую традицию игры на домбре Кали Жантлеуов передавал Азидулле Ескалиеву, Каршыге Ахмедиярову, Айтжану Токтаганову, Шамилю Абильтаеву, Абдулхамиту Раимбергенову, Туяку Шамелову…

Творчество Кали Жантлеуова многогранно, он был не только выдающимся домбристом, педагогом-наставником, но и хорошим певцом. Он непревзойденный исполнитель Даулеткерея, народно-профессионального композитора, углубившего философский и психологический план домбровой традиции.

Исполнение кюев Курмангазы и Дины отличали верность духу первоисточника и виртуозная отделка деталей. А кюи Мамена, уникального по сложности исполнительского воплощения автора, смогли дойти до нашего времени только благодаря тому, что сам Кали как музыкант не уступал учителю.

Встреча с кюйши

В 1985 году в журнале «Искусство Казахстана» была опубликована статья музыковедов Сайры Амановой и Абдулхамита Раимбергенова «Встреча с кюйши». Приведем отрывок из нее:

«Казалось, что стремительный бег остановился, и все смешалось – стерлись границы между столетиями и сегодняшним днем, миражи средневековья заглядывали в окна многоэтажных домов, вольный степной ветер и летящие тулпары ломали стены современной квартиры…

Кали-ата на своей маленькой домбре творил чудеса. Мы сидели перед ним, как завороженные, удивляясь всему – его гордой, величественной осанке, несовмес­тимой с восьмидесятилетним возрастом, его тихой медленной речи, его старчески высохшим смуглым рукам, сохранившим уникальную технику игры. Кали-ата и его домбра, которая, как живая, пела, плакала, ликовала, рассказывала нам о событиях, ставших нашей историей.

Звучит кюй Мамена… И Кали-ата вспоминает, что когда-то он так же, как и мы сейчас, бегал слушать игру старика Мамена. Вокруг домбриста всегда собиралось много народу, и он, мальчишка, не мог пробраться сквозь плотное кольцо слушателей к великому кюйши. Он следил за его игрой лишь издалека. А потом, утащив у матери большой ковш, напоминавший формой ­домбру, натягивал на него струны и пытался воспроизвести чарующую музыку Мамена.

Кюй Дины... Великий тартыс двух учеников – последователей Курмангазы – Мамена и Дины. Это был самый главный урок музыки в жизни Кали.

«Науайы» – народный кюй... Кали-ата говорит: «Когда играю этот кюй, вижу домбру и руки своего учителя – кюйши Тогайбая. Многие годы он странствовал с Маменом, чтобы обучиться искусству великого мастера». У Тогайбая Кали перенял большиство кюев, у него шлифовал технику. Оттачивал мастерство.

Курмангазы. «Адай»...1934 год. Со всех концов Казахстана в Алма-Ату приехали домбрис­ты, кобызисты, сыбызгисты и танцоры, чтобы участвовать в смотре-конкурсе лучших – тех, кто будет закладывать основы нового казахского искусства.

Даулеткерей, «Жигер»... Сыграв кюй, Кали-ата замер, напряженно вслушиваясь в какие-то далекие, для него одного слышные отзвуки. Очнувшись, он стал говорить о том, что до сих пор нет домбристов, которые бы мог­ли исполнять кюи Даулеткерея так проникновенно, как братья Науша и Махамбет Букейхановы. Только услышав их игру, можно со всей полнотой почувствовать величие гения Даулеткерея.

Кюи, кюи... Каждый кюй – это история, встречи, имена людей. И Кали Жантлеуов находит свои краски для каждого кюя. Его исполнительское мастерство проявляется в совершенном владении инструментом, в умении раскрыть все заложенные в нем звуковые возможности.

Исключительной представляется нам сегодня техника его правой руки. От силы и точности кистевого удара во многом зависит и сила звука. Кали очень тонко координирует свои движения, используя почти забытую технику звукоизвлечения отдельными пальцами – первым, вторым, третьим или несколькими сразу.

Кроме того, правая рука берет на себя своеобразную функцию педали: прижимая за подставкой локтем струны к деке домбры, исполнитель приглушает звучание инструмента, приподнимая руку и открывая струны, он достигает максимальной громкости. Филигранны штриховая техника (чередование ударов вверх и вниз) и виртуозность левой руки Кали-ата.

Играя кюи Курмангазы, Дау­леткерея, Туркеша, Мамена, Аликея, Баламайсана, Дины, Кали Жантлеуов стремится подчеркнуть то особое, что характерно для каждого из них. В его интерпретации сохранены многие детали – штрихи, пальцовка, темповые и динамические нюансы, которые определяют стилевые черты творчества разных кюйши.

Сохраняя все наиболее оригинальное и близкое к первоначальному замыслу, Кали вкладывает в кюй и частицу своего таланта, так как его искусство имеет импровизационную основу: Жантлеуов обладает высочайшим чувством меры, которое позволяет ему при сохранении конструкции кюя в целом найти наиболее совершенную форму, точные, но очень гибкие темповые отклонения, четкую акцентировку.

Его варианты кюев Курмангазы «Адай», «Терісқақпай», «Байжұма», «Ақбай», «Алатау», «Қайран шешем», кюев Даулеткерея «Салық өлген», «Жігер», «Топан», кюев Туркеша «Көңіл ашар» и Мамена «Қаражанханым», кюев Баламайсана, Аликея и других легли в основу репертуара Казахского академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы и многих современных домбристов. И теперь уже трудно представить музыкальную жизнь без этих кюев: они звучат во всех уголках нашей огромной республики.

Кали Жантлеуов воплощает в себе целую музыкальную эпоху. Он относится к последнему поколению кюйши, обучавшихся в традиционных устных формах. Кали, перенимавший кюй «прямо с рук» выдающихся Мамена и Дины, замечательного домбриста Тогайбая, является продолжателем одной из самых блестящих исполнительских традиций – школы Курмангазы.

Творчество Жантлеуова стало тем обязательным звеном в истории, без которого была бы невозможна связь прошлого с настоящим. Так, кюй Курмангазы «Адай» благодаря искусству Мамена, Тогайбая и Кали перешагнул рубеж своего века, и в нашем столетии получил второе рождение, став началом творческой биографии оркестра народных инструментов: этим кюем открылся первый концерт коллектива.

Оркестр народных инструмен­тов стал для нас символом казахского народного искусства. Для Кали-ата – он любимое детище. Тридцать лет связывали Кали с этим коллективом.

В первые трудные годы становления оркестра Кали Жант­леуов вместе с Ахметом Жубановым, Охабом Кабигожиным, Лукпаном Мухитовым, Наушой и Махамбетом Букейхановыми выбирали репертуар, искали и утверждали новые принципы ансамблевой игры, заменяли импровизационность в кюях тщательно отобранным вариантом, осваивали нотную грамоту, закладывая основы казахской профессиональной культуры. В течение долгих часов репетиций выдающиеся мастера учились по-новому думать и играть, учились непосредственно друг у друга.

А дальше биография Кали сливается с биографией оркест­ра. Репетиции, концерты, гастроли, декады, новые кюи и произведения, молодые поколения исполнителей – все это стало жизнью Жантлеуова. Кали становится «правой рукой» Ахмета Жубанова, художественного руководителя оркестра и дирижера, долгие годы Кали Жантлеуов был концертмейстером домбрис­тов в оркестре.

В 1942 году в знак признания высокого таланта и труда Кали Жантлеуову было присвоено звание заслуженного артиста Казахской ССР, а двенадцатью годами позже, в 1954-м – народного артиста Республики.

Специалисты считают Кали Жантлеуова «последним великим представителем букеевской домбровой традиции». Его жизнь и творчество – убедительное подтверждение стойкости и силы народного искусства, его непреходящего значения для культуры Казахстана.