В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду