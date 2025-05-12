Наследного принца Абу-Даби торжественно встретили в Акорде
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В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и ОАЭ.