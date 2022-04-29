Фото: polisia.kz
Происшествия
Насмерть забил родную мать мужчина в Алматинской области

Полицией задержан 40-летний мужчина, который в пьяном угаре насмерть забил родную мать в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в Алакольском районе, где в ночь с 25 на 26 апреля в больницу госпитализировали 62-летнюю женщину. Врачи диагностировали у пожилой пациентки сильные побои, от которых она так и не оправилась, скончавшись на следующие сутки.

Сотрудники районной полиции задержали 40-летнего сына покойной, обоснованно подозреваемого в причастности к ее смерти.

«Установлено, что подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, избил отчима и родную мать. Женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии и, несмотря на усилия медиков, скончалась. Подозреваемый уже задержан и помещен под стражу. Расследование по факту проводится по части 3 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», – сообщили в полиции Алакольского района.

В полиции дополнили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности за мелкие правонарушения.

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