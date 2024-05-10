Наставник сборной Франции оценил игру казахстанских хоккеистов

«Они хорошие профессионалы, но они не любят, когда играют в силовой хоккей. Мы постараемся напасть на них, в хорошем смысле этого слова, и помешать им в их игре. Нам нужно оставаться дисциплинированными, потому что они хорошо и эффективно играют в борьбе. У них особенно опасен праворукий форвард Никита Михайлис. У нас есть свои козыри, чтобы помешать им. Казахстан не скоростная команда, особенно их защита, она выглядит немного медленной. Мы собираемся сосредоточить внимание на быстром хоккее», - отметил Филипп Бозон.