Наступила пора решающих встреч

На этой неделе стало известно имя последнего участника полуфинальной стадии Открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой – Pro Hokei Ligasy. Судьба последней заветной путевки решилась аж в седьмом поединке четвертьфинальной серии между карагандинской «Сарыаркой» и «Алматы».

Напомним, серия начиналась двумя играми в Караганде, далее команды сыграли еще два поединка в Алматы, а потом еще трижды по очереди отправлялись друг к другу. Решающая схватка прошла на площадке «Сарыарки» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. «Беркуты» забросили по шайбе в каждом из периодов и довольно надежно сыграли в обороне. Точными бросками отметились Александр Коннов, Руслан Демин и Тимур Шингареев (последний поразил уже пустые ворота алматинцев). Немалая заслуга в победе принадлежит и голкиперу карагандинцев Данилу Кадочникову, отразившему целых 36 бросков.

А теперь несколько слов об остальных трех четвертьфинальных противостояниях, где все решилось немного ранее. Так, первым полуфиналистом стал кокшетауский «Арлан», который выиграл сразу же все четыре матча у столичного «Номада» (причем последний с разгромным счетом 5:0) и показал свои серьезные намерения стать лучшим клубом страны в сезоне 2024⁄2025. Напомним, акмолинские «волки» являются не только действующими чемпионами республики, но и еще в этом году стали победителями регулярного первенства Казахстана, набрав в 36 встречах 59 очков.

По четыре победы и по одному поражению в 1⁄4 финала на счету у усть-каменогорского «Топедо» и единственной иностранной команды в нашем чемпионате – «Хумо» из Узбекистана, которые также продолжают борьбу за медали национального первенства. Восточноказахстанцы, несмотря на счет в серии 4–1, с большим трудом обыграли до конца сопротивлявшийся «Актобе». Два матча между ними завершились в овертаймах, а в других трех играх была зафиксирована небольшая разница в шайбах.

В большинстве поединков непросто было и ташкентскому «Хумо», который буквально выгрызал победы у рудненского «Горняка». Говорят, что на игры клуба из Узбекистана, где, между прочим, выступает и немало казахстанцев, влияет не очень хорошая обстановка, сложившаяся в команде из-за того, что там якобы задерживают выплату заработной платы. Надеемся, организаторы чемпионата серьезно отнесутся к ситуации – либо опровергнут слухи, либо примут незамедлительные меры.

Между тем на днях определились и соперники по полуфиналам. За две путевки в решающую серию сезона между собой будут бороться­ «Арлан» и «Сарыарка», а также «Торпедо» и «Хумо». Победители будут вновь выявляться по четырем чистым победам одной из сторон. Вчера первый полуфинал состоялся в Кокшетау, а второй сегодня пройдет в Усть-Каменогорске. Если пары не уложатся в срок, до 21 и 22 марта соответственно, то они продолжат играть в дополнительных поединках вплоть до 3 апреля.

Не менее напряженные игры проходят и в женском первенстве страны по хоккею с шайбой – Qyzdar Hokei Ligasy. Для тех, кто не знает, расскажем и об этом турнире. В сезоне 2024⁄2025 принимают участие семь коллективов, они разбиты на две группы (в одну вошли сильнейшие клубы страны, а во вторую – все оставшиеся). В группе «А» играют алматинская «Айсулу», столичная «Томирис» и усть-каменогорское «Торпедо», которые по итогам всех туров и определят победителя и призеров нацио­нального первенства.

В группе «Б» собраны алматинская «Жулдыз», карагандинская «Юность-Грация», столичный «Булбул» и новичок национальных турниров – еще один клуб из Алматы «Айсу­лу Тандаулы». Победитель этой группы в следующем сезоне пойдет на повышение и войдет в число участников группы «А».

На сегодняшний день в сильнейшем дивизионе страны лидирует «Айсулу», а в группе «Б» на первом месте находится и фарм-клуб этой команды – «Айсулу Тандаулы».

Еще одно национальное первенство, заслуживающее наше всеобщее внимание, – это Молодежная хоккейная лига страны (Jas Hokei Ligasy). Напомним, в регулярном чемпионате начинали 13 команд (одна из них иностранная – Tashkent Select из Узбекистана), а ее победителем стал «Жас Батыр» из Атырау.

В эти дни идет напряженная игра в 1⁄4 финала, где встречаются восемь лучших команд по итогам «гладкого» первенства страны. И здесь уже произошла одна сенсация. Досрочно в полуфинал первой пробилась столичная «Астана», которая в серии до четырех чистых побед с итоговым счетом 4–1 обыграла другую столичную команду – «Барыс». Дело все в том, что «барсы» на протяжении последних пяти лет были неизменными чемпионами Казахстана.

В это же время равный счет в сериях 2–2 между командами «Жас Батыр» и «Алматы», а также между карагандинским «Карметом» и усть-каменогорским «Торпедо». В шаге от выхода в полуфинал стоит «Актобе», который ведет в серии со счетом 3–1 против уральских «Ястребов».

И в заключение несколько слов о столичном «Барысе», выступающем в международной Континентальной хоккейной лиге. Этот сезон для команды из Астаны уже можно назвать провальным.

Резко поменявший вектор своего развития клуб – он избавился практически от всех игроков из дальнего зарубежья, сделав ставку на местных хоккеистов и ­нескольких россиян, – сейчас является худшей командой лиги. За 63 последние игры он набрал всего 33 очка. У него бывают, конечно же, некоторые ­проблески – например, 6 марта он дома обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:1), а вот в Международный женский день был полностью разбит московским ЦСКА со счетом 0:3. В эти дни «барсы» находятся на выезде, и мы надеемся,­ что там они наберут хоть сколько-нибудь очков. Как заверяет руководство клуба, преображение команды мы заметим лишь в новом сезоне, главное, чтобы и он не стал таким печальным, как этот.