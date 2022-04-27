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Экономика
Нацбанк Казахстана ожидает рост инфляции во втором квартале 2022 года
Диасов Ораз
корреспондент

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов заявил, что среди казахстанцев существенно повысились инфляционные ожидания, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава Нацбанка сообщил, что инфляция существенно повысилась на фоне ухудшения геополитической ситуации.

«Последнее повышение было 24 февраля по результатам реализации внешне геополитических рисков. Мы это ожидали. И ожидаем, что во втором квартале инфляция будет продолжать расти. Это все результат того шока, который мы испытали в конце февраля», - сказал Пирматов.

При этом он добавил, что повышается инфляционное давление на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, включая страны - торговые партнеры Казахстана, и их переноса на внутренние цены.

«Годовая инфляция в этих условиях ускорилась до 12%. Рост цен наблюдается по всем компонентам. Инфляционные ожидания остаются высокими и нестабильными. Результаты опроса респондентов в марте продемонстрировали снижение оптимизма населения и существенное повышение инфляционных ожиданий. Количественная оценка инфляции на год вперед в марте 2022 года составила 11,4%. Высокие инфляционные ожидания усиливают предрасположенность инфляции к ускорению», - сообщил спикер.

Дополнительное давление в сторону роста на инфляцию будут оказывать, подчеркнул Пирматов, рост мировых цен на продовольствие, высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, а также разрывы цепочек поставок на фоне геополитической ситуации.

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