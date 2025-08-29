Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

Банки и финансы
124
Дана Аменова
специальный корреспондент

Решение принято по итогам заседания Комитета по денежно-кредитной политике

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Текущее решение основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей и оценка баланса рисков инфляции, сообщает Kazpravda.kz 

По данным пресс-службы главного монетарного регулятора, годовая инфляция в июле сохранилась на уровне 11,8%. Продолжился рост продовольственной и непродовольственной компонент, тогда как сервисная компонента впервые с начала года замедлилась. В результате вклад продовольственных товаров в годовую инфляцию превысил вклад сектора услуг, который ранее оставался основным драйвером. Инфляция платных услуг замедлилась, в том числе за счет снижения темпов роста регулируемых цен.

Месячная инфляция замедлилась до 0,7%, однако складывается значительно выше среднегодовых значений (0,4% за 2015-2024 гг.). Показатели устойчивой части инфляции также несколько замедлились – базовая и сезонно очищенная инфляция составили 0,8% (в июне – 0,9% и 1%, соответственно). Несмотря на замедление, их значения остаются повышенными и указывают на сохраняющееся инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования.

Инфляционные ожидания населения в июле выросли до 14,2%. Краткосрочные ожидания остаются волатильными, долгосрочные демонстрируют рост.

Давление на цены со стороны внешнего сектора сохраняется. Мировые цены на продовольствие растут. Инфляция в России, несмотря на замедление, остается на высоких уровнях. Риторика ФРС несколько смягчилась, однако внешние монетарные условия по сравнению с прошлым прогнозным раундом в мае немного ухудшились на фоне ожидания более медленного темпа снижения ставки ФРС. Этому способствуют инфляция, которая находится выше таргета ФРС, риски, связанные с торговой политикой США, рост заработных плат, опережающий инфляцию. Риторика ЕЦБ остается осторожной из-за высокой неопределенности, связанной с торговыми конфликтами.

В рамках обновления прогнозов при принятии опорного решения цена на нефть марки Brent в базовом сценарии осталась на уровне 60 долл. США за баррель в среднем до конца прогнозного периода.

Прогноз инфляции уточнен на 2025 год. В среднесрочном периоде прогнозные оценки не изменились. 

«В 2025 году инфляция ожидается в пределах 11-12,5%, в 2026 году – 9,5-11,5%, в 2027 году – 5,5-7,5%. Уточнение прогноза связано с ценовыми всплесками на отдельных продовольственных рынках, более высоким проинфляционным давлением со стороны спроса. Сдерживающее влияние на инфляцию будут оказывать проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика и планируемые меры фискальной консолидации. Риски прогноза связаны с поддержанием фискальной дисциплины, усилением внутреннего спроса, ускорением внешней инфляции, незаякоренностью инфляционных ожиданий, а также вторичными эффектами от повышения регулируемых цен и НДС», – сказано в информации.

Там же добавили, что прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год улучшен до 5,5-6,5%. Прогноз пересмотрен ввиду складывающихся высоких текущих темпов экономического роста, высокой инвестиционной активности и устойчивого потребительского спроса. Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 4-5%. В 2026 году рост будет обеспечиваться продолжением роста в нефтяном секторе и инвестиционной активностью. С 2027 года согласно текущему прогнозу темпы роста ВВП будут стремиться к равновесному уровню.

В рамках заседания Комитетом по денежно-кредитной политике также обсуждались дополнительные меры, которые будут способствовать снижению инфляционного давления. 
С сентября 2025 года вводятся в действие новые условия по минимальным резервным требованиям, которые будут усиливать трансмиссию политики и, как результат, оказывать дополнительное дезинфляционное воздействие. Также будут приняты дополнительные практические меры по повышению эффективности реализации ДКП. Ожидается усиление эффекта действующих и принятие дополнительных микро- и макропруденциальных мер в целях охлаждения рынка розничного кредитования.

Отсутствие значимого замедления темпов инфляции в ближайшие месяцы будет являться основанием для ужесточения складывающихся денежно-кредитных условий, способствующих возвращению инфляции к траектории устойчивого снижения к среднесрочной цели в 5%. На основании этого Комитет по денежно-кредитной политике рассмотрит целесообразность повышения базовой ставки на ближайших заседаниях.

Более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в Докладе о денежно-кредитной политике на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 10 октября 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

#Нацбанк #базовая ставка

Популярное

Все
В приоритете цифровая безопасность
Правовое государство – подлинно историческая идея нации
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
«Писатель был бойцом в большом и малом...»
Хранить раритеты – почетная миссия
Каждый шаг на благо людей
Социальные выплаты гарантированы
Вставай рано и здоровайся на казахском
ИИ активно внедряют в школьную программу
Где живут властелины реки
Стандарт студенческой среды ЕНУ
Обучение никогда не заканчивается
Вот и лето прошло
Актогай раскрывает секреты
Музей с шахтерской атмосферой
Спорт и двуязычие дают преимущество
Шел солдат, преград не зная
Шпаргалочки на память
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
Зачем городу стены, а пожарному – пышные усы?
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Жители Шымкента не спешат платить
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Новую школу построят в Атырау
О чем расскажут старинные карты
Проезд сделали бесплатным
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Комедия «Укради жениха если сможешь»: смех, слезы и казахская душа
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
Сильная жара вернется в Казахстан
Индустрия детских товаров ждет поддержки
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Нацбанк сообщил о законодательных нормах по усилению мер пр…
Что изменится в законодательстве по банковским кредитам
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Новые инициативы с АБР обсудили в Правительстве РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]