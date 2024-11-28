Нацбанк выступил с заявлением из-за резкого роста доллара в обменниках

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

Обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар США, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В монетарном регуляторе отметили, что на текущий момент биржевые торги проходят в диапазоне 518-519 тенге за доллар США. Средневзвешенный курс тенге на 28 ноября составляет 512,58 тенге за доллар США, ослабев на 2,4% со вчерашнего дня.

«Негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы. На фоне изменения ряда внешних фундаментальных факторов, таких как глобальное укрепление доллара США, изменение стоимости сырьевых товаров и обострение геополитической ситуации в мире, повсеместно отмечается отрицательная динамика валют развивающихся рынков. Индекс DXY, который отслеживает курс доллара США по отношению к основным мировым валютам, вырос до 106,2 пунктов (на 28 ноября 2024г.), укрепившись почти на 2,2% с начала месяца. Индекс валют ЕМ c начала месяца снизился на 3,0% (на 28 ноября 2024г.). Сильный доллар – традиционно негативный фактор для сырьевых товаров», – говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдается рост волатильности цен на нефть, а также пессимистичный сентимент на фоне ожиданий экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Дональда Трампа приведут к переизбытку предложения.

«Ускорилось ослабление российского рубля – валюты одного из ключевых торговых партнёров страны – на фоне введения новых санкций против финансового сектора РФ. В результате курс пары юань/рубль на бирже достиг 15,1 рубля за юань, ослабнув на 11,2% с начала ноября. Обменный курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 114,5 рубля за доллар, при этом рубль ослаб на 18% с начала месяца», – пишут в пресс-релизе.

В то же время, на внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня.

Так, среднедневной объем торгов в ноябре этого года составил 238 млн долларов США, что почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (193 млн долларов США) и значительно выше среднедневного объема торгов в августе-сентябре.

Совокупность указанных факторов оказывает давление на курс тенге, в отдельные периоды в ходе торгов наблюдается низкая ликвидность, создавая условия для спекулятивного давления и нарушая баланс на валютном рынке. Для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты Нацбанк проводит валютные интервенции.

Таким образом, осуществляется постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке.

«В условиях режима свободного курсообразования Нацбанк не таргетирует какой-либо уровень обменного курса и не препятствует его тренду, его формирование и дальше будет осуществляться в соответствии с фундаментальными факторами. В случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Нацбанк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка», – прокомментировали в монетарном регуляторе.

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