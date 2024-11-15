Нацбанк выпустит цифровую инвестиционную монету

Банки и финансы
80
Гульмира Кунапия
корреспондент

Инвестмонета будет доступна через мобильное приложение AIX

Фото: Нацбанк

В честь празднования Дня национальной валюты – тенге Нацбанк объявил о планах по запуску в I квартале 2025 года нового проекта «Цифровая инвестиционная монета», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного банка страны

Золотые инвестиционные монеты можно будет приобретать и продавать online в любое время и из любой точки мира.

Стоимость инвестиционной монеты в цифровом эквиваленте будет рассчитываться в тенге на основе веса и цены золота, установленной LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов), и обменного курса доллара США к тенге, установленного Национальным Банком.

Реализация монет будет осуществляться в мобильном приложении TABYS биржи Astana International Exchange (AIX).

В рамках проекта «Цифровая инвестиционная монета» монеты можно будет покупать, продавать обратно Национальному Банку, дарить, а также при накоплении их достаточного количества обменять на физическую золотую инвестиционную монету в территориальных филиалах Нацбанка.

Специально для проекта разработан эксклюзивный дизайн новой инвестиционной монеты ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамм.

Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии «Культовые животные – тотемы кочевников». Инвестиционная монета ÚKI доступна к покупке только через мобильное приложение TABYS.

Монеты будут выпускаться в блистерах.

Информация о точной дате запуска проекта будет дополнительно размещена на официальном интернет-ресурсе Нацбанка.

#Нацбанк #TABYS #инвестиционная монета

Популярное

Все
Врачи приближают заветные мечты тысяч семей
Эволюционирует «ныряющая» нить
За язык никто не тянет
Маленькие кусочки меди и серебра хранят тайны
Трубы, пригодные для воды и газа
Общественный контроль не помешает
Дружба – мотив серьезный
Человеком остаться поможет любовь
Путешествие длиною в жизнь
Спасала однополчан из горящих танков
Тише будь
Он начал разговор в пути...
Нарушители правил всегда под контролем
Выразитель степной мудрости
Здесь можно творить! Главное – не вытворять...
Монеты «с котиком» расскажут о стране не менее любого путеводителя
Дело жизни Ибрагима Кальпенова
Экспонаты от-кутюр
Усилены меры профилактики
В честь Великой Победы танцевали вальс-бостон
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Строительство завода будет возобновлено
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Чувство – главное оружие поэта
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Михаил Шайдоров остановился в шаге от медали
Нацбанк внес изменения в ипотечную программу «7-20-25»
Какая средняя зарплата по Казахстану
«Зеленой» энергии становится все больше
Еще одну автодорогу отремонтируют в Казахстане
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал

Читайте также

Казахстан отмечает День национальной валюты
Эволюционирует «ныряющая» нить
Застраховать риски
Свыше 100 млрд йен займет Казахстан у азиатских банков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]