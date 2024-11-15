Нацбанк выпустит цифровую инвестиционную монету

Инвестмонета будет доступна через мобильное приложение AIX

Фото: Нацбанк

В честь празднования Дня национальной валюты – тенге Нацбанк объявил о планах по запуску в I квартале 2025 года нового проекта «Цифровая инвестиционная монета», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного банка страны

Золотые инвестиционные монеты можно будет приобретать и продавать online в любое время и из любой точки мира.

Стоимость инвестиционной монеты в цифровом эквиваленте будет рассчитываться в тенге на основе веса и цены золота, установленной LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов), и обменного курса доллара США к тенге, установленного Национальным Банком.

Реализация монет будет осуществляться в мобильном приложении TABYS биржи Astana International Exchange (AIX).

В рамках проекта «Цифровая инвестиционная монета» монеты можно будет покупать, продавать обратно Национальному Банку, дарить, а также при накоплении их достаточного количества обменять на физическую золотую инвестиционную монету в территориальных филиалах Нацбанка.

Специально для проекта разработан эксклюзивный дизайн новой инвестиционной монеты ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамм.

Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии «Культовые животные – тотемы кочевников». Инвестиционная монета ÚKI доступна к покупке только через мобильное приложение TABYS.

Монеты будут выпускаться в блистерах.

Информация о точной дате запуска проекта будет дополнительно размещена на официальном интернет-ресурсе Нацбанка.