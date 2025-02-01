Национальный день печати отмечают в Казахстане

фото Юрия Беккера

Первые газеты

Профессиональный праздник журналистов печатных изданий отмечается в Казахстане всего лишь второй год. Дата празднования – 2 февраля – выбрана не случайно: именно в этот день в 1913 году вышел в свет первый номер газеты «Қазақ», стоявшей у истоков отечественной печати. Издание, выпускавшееся выдаю­щимися сынами нашего народа – деятелями Алаш, сыграло огромную роль в консолидации нации в переломный период истории.

В прошлом году, поздравляя журналистов, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул: «Сохраняя приверженность идеалам свободы слова, печатная пресса страны по-прежнему является востребованным источником достоверной, объективной информации и качественной аналитики. Газеты и журналы поднимают насущные проблемы государства и общества, отражают широкую палитру мнений, способствуют продвижению фундаментальных общечеловеческих ценностей».

История печатных изданий Казахстана насчитывает более чем вековую историю. Проследить ее основные вехи, рассказать о том, какие проблемы поднимались и обсуж­дались на страницах первых газет, как выстраивалась обратная связь с читателями, – с этой целью мы отправились в святая святых Национальной библиотеки Рес­публики Казахстан – в Службу редких книг и рукописей.

Здесь хранятся раритетные печатные издания республики до 1945 года. Всего в фонде собрано свыше 133 наименований газет, около 200 наименований журналов на казахском, русском, корейском, татарском, узбекском и других языках.

Особое место среди них занимает первая демократическая общенациональная газета «Қазақ», выходившая с 1913 по 1918 год.

Своим появлением она обязана духовному лидеру нации Ахмету Байтурсынулы. В редакционный совет издания также входили лидеры движения «Алаш» Миржакып Дулатулы и Алихан Букейхан. За пять лет вышло 265 номеров. Газета распространялась далеко за пределами степного края, ее получали читатели из Оренбурга, Казани, Уфы, Москвы, Томска, Петербурга.

К 100-летию газеты «Қазақ» доктор исторических наук, профессор Сагымбай Козыбаев писал: «С первых номеров газета поставила цель всесторонне освещать жизнь казахов и мужественно обличать злоупотребления власти, начиная с правительства и кончая урядниками, за что не раз подвергалась штрафам, а редактор брался под стражу. Этот редакторский подвиг Ахмета Байтурсынулы положил начало регулярному газетному и журнальному делу в Казахстане и приучил казахов читать периодику на национальном языке. Многие будущие отечественные писатели и общественные деятели начинали свои первые публикации в этой газете».

Несомненно, газета сыграла важную роль в развитии отечественной публицистики, общественной мысли и нацио­нального самосознания.

Листая пожелтевшие страницы газеты (разумеется, в специальных перчатках), я обратила внимание на 13-й номер от 8 мая 1913 года. По моей просьбе специалист Службы редких книг и рукописей Перизат Акимбекова прочитала одну из заметок (газета печаталась на арабской графике. – Авт.).

В ней сообщалось об открытии железнодорожного маршрута из Стамбула до Мекки. Теперь верующие могут совершить паломничество на поезде, писали в газете. Отныне это путешествие будет не только быстрым, но и безопасным, поскольку раньше паломники в пути подвергались нападению промышлявших грабежом бандитов.

В заметке расписывались и другие преимущества комфортного путешествия на железнодорожном транспорте. Также номер изобиловал новостями общественно-политической жизни, в нем поднимались вопросы образования и религии, а одно из рекламных объявлений сообщало об открытии нового книжного магазина.

Стоит отметить, что сегодня в распоряжении читателей и исследователей есть все экземпляры газеты «Қазақ», переведенные с арабской графики на современный казахский язык. Они составили семь книжных томов. Проект был реализован при поддержке фонда «Арыс». Эти книги представляют собой огромный пласт информации для всех, кто интересуется историей зарождения национальной печати. Главным редактором многотомника выступил доктор филологических наук Гарифолла Анес.

Не менее значимым событием в общественно-политической жизни страны стало возобновление выпуска газеты «Қазақ» с 22 марта 2006 года с № 266, так как ее выпуск оборвался на № 265 в 1918 году. Она стала издаваться известным писателем, журналистом, издателем, пат­риотом страны Когабаем Сарсекеевым. Признанием его заслуг перед обществом стало присуждение ему общенациональной премии «Алтын Жулдыз» в 2011 году.

Республиканская общественно-политическая газета и сегодня выходит под названием «Qazaq», сохранив свой первозданный логотип в виде юрты, продолжая свою жизнь в XXI веке. По словам члена редакционной коллегии Сагымбая Козыбаева, газета, следуя давним традициям, освещает на своих страницах темы, волнующие казахскую интеллигенцию. Это прежде всего вопросы, касающиеся истории, этнографии, казахского языка, парламентской жизни.

От «Ұшқын» до «Егемен Қазақстан»

Еще одна старейшая газета на казахском языке – «Ұшқын» – увидела свет 17 декабря 1919 года в Оренбурге. В 1920 году издание выпускалось уже под названием «Еңбек туы». В 1921 году переименовано в «Еңбекші қазақ», на следующий год – в «Еңбекшіл қазақ». В 1932-м газета получила название «Социалды Қазақстан», в 1937-м стала называться «Социалистік Қазақстан». Под этим названием она выходила 54 года.

В 1991-м, когда оставались считаные месяцы до провозглашения независимости, газета была переименована в «Егеменді Қазақстан». В тот период издание возглавлял известный писатель и публицист Шерхан Муртаза. В 1993 году она получила нынешнее название «Егемен Қазақстан».

В фондах Службы редких книг и рукописей сохранились и экземпляры газеты «Киргизская степная газета», выходившей с 1888 по 1905 год как приложение к Акмолинским, Семипалатинским и Семиреченским областным ведомостям. Они сохранены в виде микрофильмов (1894–1901 годы). Карточки вставляются в специальный компьютер, и на экране отображается газета как в проекторе. Эти микрофильмы привезены из России и представляют собой первый уровень цифровизации.

Сегодня же все издания Службы редких книг и рукописей постепенно переносятся в электронный формат и сохраняются в специальной программе, где их можно найти по поисковику. Так они становятся доступны для всех. А бумажные варианты печатных изданий хранятся в специальных ячейках с необходимым освещением и температурным режимом.

Одной из старейших русскоязычных газет нашей страны является «Туркес­танская правда».

Листая подшивку за 1922 год, словно на машине времени возвращаешься в прошлое. Многие статьи кажутся откровенно пропагандистскими с современной точки зрения, но они отражают реальную жизнь людей и страны. На глаза попадаются многочисленные заметки о проблемах образования, здравоохранения, первых успехах в ликвидации неграмотности, борьбе с басмачеством, которое сопротивлялось советской власти. Газета изобилует различными лозунгами и призывами, статьями о введении новой экономической политики, о первых кооперативах, восстановлении торговли и создании промышленности.

На страницах газеты шло обсуж­дение культурной и экономической жизни коренных народов Туркестана, публиковались статьи о реформе письменности, укреплении местной власти и борьбе с дороговизной. Печатались материалы о строительстве железных дорог, школ, больниц, фабрик. «Туркестанская правда» – это не просто хроника событий, но и уникальный документ эпохи, отражающий жизнь людей в переломное время.

Так, 2 ноября 1922 года вышла статья об итогах первого Всетуркестанского съезда врачей, прошедшего в Ташкенте. «Он имеет громадное значение в научно-медицинской области, т. к. выявил открытие ряда новых болезней и применение к ним новых методов лечения. Съезд имел 10 заседаний научного характера и 1 организацион­но-информационного, на которых было заслушано 92 доклада. Из числа 188 участников съезда большинство составляли ташкентские профессора и врачи (161 чел.) и иногородних 27 человек. Участники провели обзор всех новостей медицины, как русской, так и заграничной, начиная с 1914 года. Одно из заседаний съезда целиком было посвящено вопросу о лечении туберкулеза, причем были установлены блестящие результаты лечения солнцем и вдуванием азотистых препаратов в окололегочный мешок».

Участники съезда говорили о природных богатствах края, который изобилует различными лечебными водами и грязями, целебными источниками. Предлагалось создать здесь сеть здравниц и курортов. Международные новости выходили под рубрикой «Радиограммы». Пристальное внимание уделяется событиям в Германии: в частности, рассказывается о правительственном кризисе, серьезных проблемах в экономике, об упадке науки.

Перекличка эпох

Предтечей «Казахстанской правды» является русскоязычная газета «Известия Киргизского края», первый номер которой вышел 1 января 1920 года. Она была еженедельником, выходившим по четвергам.

В обращении от редакции написано, что «первая задача издания – внедрение законности в крае, актов правительства, призванных руководить жизнью и деятельностью населения». Была провозглашена и цель – «постепенное создание печатного органа, который являлся бы не только официозом, но и выразителем нужд и запросов обширного казахского края». С образованием Казахской АССР поднялся статус газеты: с июня 1921 года она стала органом РКП и ЦИК республики и с этого времени называлась «Степная правда».

С 1923 по 1932 год газета издавалась под названием «Советская степь».

Постановлением III Пленума Казкрайкома газета была переименована в «Казахстанскую правду», и под этим названием 21 января 1932 года вышел ее первый номер. Листая подшивку за 1932 год, обратила внимание на первополосные материалы.

Так, в номере за 27 января была опуб­ликована статья «За развертывание производства местных строительных материалов». Невольно в уме возникли параллели с проблемами строительной отрасли, которые хронически преследуют нас и сегодня. С обретением независимости мы пытаемся наладить собственное производство отечественных стройматериалов, но продолжаем зависеть от поставок импортных, что влияет на стоимость квадратных мет­ров жилья.

Вот еще один заголовок статьи, который ярко характеризует развитие экономики, – «За дальнейшее улучшение работы железнодорожного транс­порта» от 30 марта 1932 года. «Только в I квартале железнодорожный транс­порт должен перевезти 78 млн тонн грузов. Чтобы выполнить программу 1932 года, надо обеспечить погрузку в среднем не меньше 60 тыс. вагонов в сутки. Эта боевая программа требует от железнодорожного транспорта четкой работы, рационального использования всех наличных транспортных средств и безусловного выполнения оборота паровозов и вагонов. Не всеми партийными организациями осознана огромная гигантски возросшая ответственность, которая лежит на них за работу железнодорожного транспорта, на обеспечении народного хозяйства».

И сегодня развитие и эффективная работа железнодорожного транспорта играют ключевую роль в экономике Казахстана, который занимает стратегическое положение между Европой и Азией. Железные дороги соединяют отдаленные регионы с крупнейшими городами и промышленными центрами, что способствует развитию сельского хозяйства, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Железнодорожная отрасль обеспечивает рабочие места для сотен тысяч казахстанцев, включая строительство и обслуживание подвижного состава, логистику и инфраструктурные проекты. Также она стимулирует развитие смежных отраслей, таких как машиностроение и металлургия.

Таким образом, знакомясь с историей первых печатных изданий страны, мы видим, что основная функция газет остается неизменной – это информирование населения, анализ событий в стране и мире, обзор всех сфер жизнедея­тельности общества. И в век цифровых технологий печатная пресса остается надежным источником достоверной информации, сохраняя традиции объективности и ответственности перед читателями.