Найденный пожарными СКО косуленок не хотел расставаться со своими спасителями

Огнеборцы Петропавловска спасли при пожаре детеныша косули, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

Скрин с видео пресс-службы ДЧС СКО

Кто хоть раз в жизни услышал крик косули, не забудет его никогда. Пронзительный, полный отчаяния и боли, он надолго остается в памяти…

Даже у видавших виды огнеборцев специализированной пожарной части № 2 Петропавловска, тушивших возгорания сухостоя в степях Акжарского района, сжимались сердца от звуков, скорее напоминавших прощание с жизнью.

«Мы увидели косулёнка, когда спешили тушить очередной очаг пожара. Он беспомощно лежал на обугленной земле, но ожогов на теле не было. Думали – мертвый, однако он судорожно дергался, прял ушами. Но молчал… Понятно стало – надышался дымом, потерял ориентацию. Мог погибнуть. К тому же надвигалась пыльная буря, он бы ее не перенес. Молча переглянулись, завернули в боевку, отнесли в машину. Стали поить водой из бутылочки – ожил и тогда стал кричать. Успокаивали всем коллективом», – скупо улыбаясь, рассказал историю спасения командир отделения старшина гражданской защиты Дастан Абильгазин.

Маленького пострадавшего передали в заботливые руки пожарных другой части, передвигавшихся на автомобиле «вахтовка».

К вечеру косуленок, которому было «на глазок» месяцев 4-5, поправился и стал проситься на волю. Но самое интересное случилось, когда его вынесли из машины.

«Я подал из машины косуленка своему коллеге – пожарному-спасателю Конысбаю Омару, он выпустил его в степь. Но детеныш вернулся обратно. Видимо, почувствовал заботу о себе, не захотел оставаться один в степи», – прокомментировал этот забавный эпизод командир отделения части старший сержант гражданской защиты Асхат Жасуланов. И задумчиво добавил: «Жетім қозы маңырауық».

Напомним, в июне 2023 года Казнет растрогало видео о спасении пожарными Астаны олененка. Сейчас он получает уход в столичной зоне семейного отдыха.