Президент
Назарбаев удостоен звания Почетного доктора наук корейского университета "Енсей"
Азамат Сыздыкбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил университет "Енсей" в Республике Корея, передает Kazpravda.kz.

Обращаясь к коллективу одного из ведущих учебных заведений страны, Глава государства отметил, что деятельность заведения направлена на формирование лидеров будущего, и приоритетное развитие сферы образования стало залогом успехов, достигнутых Южной Кореей.

"Ваша страна всего за смену двух поколений сумела превратиться из получателя иностранной помощи в крупного донора. Вы уверенно реализуете задачу по вхождению к 2025 году в семерку стран по уровню конкурентоспособности в области науки и техники. Ключом к достижениям является развитие человеческих ресурсов и технологий", – сказал Президент.

Елбасы высоко оценил политику Республики Кореи по развитию креативной экономики, подчеркнув, что наша страна так же проводит модернизацию экономики и всего общества.

"Особый акцент в реформах придается формированию наукоемкой экономики и повышению качества человеческого потенциала. Главная наша цель  – повышение конкурентоспособности выпускаемых кадров и  рост экспортного потенциала образовательного сектора", – отметил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан намерен сместить акцент в сотрудничестве с Республикой Кореей в сторону реализации наукоемких и инновационных проектов.

"Здесь ведущую роль должно сыграть тесное взаимодействие университетов, исследовательских институтов и центров двух стран. Одновременно мы намерены расширять образовательный обмен среди молодежи. Ведь именно молодое поколение будет определять будущее отношений между нашими странами", – сказал Президент Казахстана.

В этой связи Глава государства указал на большие перспективы, которые открываются в налаживании партнерства между корейской научной общественностью и Назарбаев университетом в Астане.

Также Назарбаев обратил внимание на тесное взаимодействие двух стран, дружественный и доверительный характер отношений, схожесть подходов к актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Важным сегментом двустороннего партнерства Президент Казахстана назвал торгово-экономическое сотрудничество, которое поступательно развивается. Глава государства отметил, что в ходе его встречи с Президентом Пак Кын Хе была достигнута договоренность о выводе казахстанско-корейского стратегического партнерства на новый, качественный уровень, подчеркнув, что этой работе способствует и корейская диаспора, ставшая неотъемлемой частью народа многонационального Казахстана.

В завершение Глава государства пожелал успехов и новых свершений профессорско-преподавательскому составу университета "Енсей". Президент университета Ким Юн Хак отметил, что Казахстан под руководством Нурсултана Назарбаева отказался от ядерного оружия, достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии. Ректор присвоил казахстанскому Президенту звание Почетного доктора, заметив, что это является высокой оценкой указанных заслуг.

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В ходе посещения университета Глава государства также побеседовал с казахстанскими студентами.

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