Назначен главный госсанврач Алматинской области

Приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения Казахстана Марат Исмаилов назначен руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля – главным государственным санитарным врачом Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДСЭК.

Исмаилов Марат Адельжанович родился в 1974 году. Образование – высшее медицинское, санитарный врач высшей квалификационной категории по общей гигиене, отличник здравоохранения.

Общий стаж работы в органах санитарно-эпидемиологического контроля и надзора – 25 лет.

Трудовую деятельность начал в 1997 году в городе Усть-Каменогорске и до 2014 года работал в Восточно-Казахстанской области.

С 2015 по 2020 год работал в Департаменте государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора Алматинской области в городе Талдыкоргане.

С 2021 года до нового назначения работал в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.