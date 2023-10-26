Назначен первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Постановлением правительства Бекнияз Болат Кабыкенулы назначен на должность первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Болат Бекнияз родился в 1962 году в Акмолинской области.

Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, Академию государственной службы при президенте РК, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Таразский государственный университет имени М. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 1984 году инженером ордена Трудового Красного Знамени Института геологических наук имени К. Сатпаева Академии наук КазССР.

С 1986 по 1999 годы – младший научный сотрудник, научный сотрудник ордена Трудового Красного Знамени Института имени К. Сатпаева Академии наук КазССР.

В 1999 году был главным специалистом комитета геологии и охраны недр министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

С 1999 по 2002 годы трудился заведующим сектором, начальником сектора, начальником отдела, начальником управления в структурах министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

С 2002 по 2010 годы работал начальником управления, заместителем директора, директором департамента в структурах министерства окружающей среды РК.

С 2010 по 2012 годы – заместитель директора по науке АО НПО «Евразийский центр воды».

В 2013 году исполнял обязанности инспектора секретариата Совета безопасности РК; был внештатным советником министра охраны окружающей среды РК по водным вопросам; директором департамента государственного регулирования охраны окружающей среды министерства охраны окружающей среды РК.

С 2013-2014 годы – заместитель председателя комитета по водным ресурсам министерства охраны окружающей среды РК.

В 2014-2016 годы – заместитель председателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства РК.

С 2016 года по настоящее время – директор исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК.

 

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