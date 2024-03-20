Стала известна дата главного судебного разбирательства по делу Сатыбалды

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Как сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны, в суд поступило дело в отношении Қайрата Сатыбалдыұлы.



Ему предъявлено обвинение в легализации (отмыванию) денег полученных преступным путем (ст.218 ч.3 п.3) УК). Главное судебное разбирательство назначено на 1 апреля 2024 года в 10.00 часов.

Ранее сообщалось со ссылкой на Антикор, что на преступно добытые средства Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал деньги на счетах в банках на территории Казахстана и за границей.

В январе в ведомстве говорили, что расследуют еще один эпизод - по факту уклонения от уплаты налогов. На тот момент упоминалось, что общая сумма незаконных активов Сатыбалды, возвращенных государству, превышает 650 млрд тенге.

Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы за растрату имущества АО «Центр транспортного сервиса» и причинение имущественного ущерба АО «Казахтелеком».

