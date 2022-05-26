Назрела необходимость внесения изменений в Конституцию – столичная общественность

В целях широкого разъяснения конституционных реформ населению, проведен круглый стол с участием сотрудников столичного Центра культуры на тему “Общественно-политическая активность и перспективные возможности в Новом Казахстане”. В мероприятии приняли участие представители объединения депутатов маслихатов Казахстана.



Присутствовавшие на заседании председатель Общественного совета г. Нур-Султан, руководитель Республиканского общественного штаба по г. Нур-Султан Зулфухар Гаипов, сотрудники дирекции объединенных музеев столицы поделились мнениями о комплексной модернизации политической системы страны.



"Многие политические изменения, происходящие сейчас, можно рассматривать как логическое продолжение предвыборной программы Президента. Январские события ускорили ход политических изменений. Сегодня назрела необходимость внесения изменений в Конституцию – опору страны. Если мы хотим изменить свою жизнь, мы должны быть неравнодушны к предстоящему референдуму, каждый гражданин должен сделать свой выбор. Для этого мы должны изменить сознание и повысить уровень нашей политической культуры, потому что изменения начинаются с нас самих", - сказал Зулфухар Гаипов.



Участники совещания поделились своими мыслями и обсудили проблемные вопросы.



"У каждой нации, у каждого народа есть судьбоносные времена. Один из таких этапов в ближайшие дни пройдет в нашей стране. Я думаю, что каждый гражданин должен глубоко понимать суть и смысл изменений, вносимых в наш золотой стержень – Основной закон, связанный с созданием Нового Казахстана, и поддерживать инициативы Президента. Ведь для лучшего будущего Казахстана, для повышения социального положения и благосостояния народа в Конституцию будут внесены позитивные изменения на основе опыта цивилизованных стран", - сказал заместитель директора дирекции объединенных музеев г. Нур-Султан Самат Тергембаев.



Предполагается, что предстоящий республиканский референдум по поправкам в Конституцию позволит каждому гражданину принять участие в решении судьбы страны. Референдум пройдёт 5 июня.