Названа дата запуска рейса Астана – Дели

Гражданская авиация
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Гульмира Кунапия
корреспондент

5 февраля авиационные власти Казахстана провели встречу с руководством индийского лоукостера Indigo при участии представителей международного аэропорта Астана

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

С 14 мая 2025 года авиакомпания Indigo планирует открытие нового направления по маршруту Астана – Дели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа А-320/321. Открытие прямого рейса между столицами Казахстана и Индии будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между странами и развитию транзитного потенциала страны.

Наряду с этим, как сообщалось ранее, казахстанская авиакомпания Air Astana с 20 апреля 2025 года открывает рейсы в Индию по маршруту Алматы – Мумбаи с частотой 3 раза в неделю на воздушном судне типа Airbus.

В целом, в период весенне-летней навигации ожидается увеличение пассажирских рейсов между странами до 24 рейсов в неделю по 5 авиамаршрутам.

В настоящее время регулярное авиасообщение выполняется по маршрутам Алматы – Дели (Air Astana - 7 рейсов в неделю, IndiGo - 7 рейса в неделю), Алматы – Гоа, 2 (SCAT – 2), Астана – Гоа, 2 (FlyArystan – 2).

#Астана #рейс #запуск #Дели

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