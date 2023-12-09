Названа причина аварии на шахте имени Костенко

Происшествия
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Правительственная комиссия по расследованию несчастного случая на шахте завершила работу, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

В субботу проведено итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает МЧС РК.

Тщательная работа по изучению технической документации, свидетельских показаний и других материалов велась с привлечением научно-исследовательских и экспертных организаций Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

«В результате установлено: пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта», - говорится в сообщении.

Комиссией также выявлены нарушения требований промышленной безопасности.

В частности, отмечены неудовлетворительная организация работ и отсутствие необходимого производственного контроля за опасными производственными факторами. К ним в том числе относится выполнение пыле-взрывозащитных мероприятий в закрепленных горных выработках.

По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.

Согласно трудовому законодательству материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

В ночь на 28 октября 2023 года на шахте имени Костенко произошёл взрыв и пожар. Погибли 46 шахтёров, пострадали около 20 человек.

#АрселорМиттал Темиртау #АО #гибель шахтеров #шахта имени Костенко

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