Названа сумма гонорара Головкина за бой с Сондерсом
Стала известна сумма гонорара чемпиона мира по версиям WBA(Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина за поединок против обладателя титула WBO в этом же весе британца Билли Джо Сондерса, пишет сайт Vesti.kz.
"По информации Дэна Рафаэля (эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США), GGG заработает около 10 миллионов долларов за объединительный бой с Сондерсом в июне", – говорится в твиттер-аккаунте Boxing Kingdom.
Этот гонорар может стать самым большим в карьере Головкина. Пока рекордным гонораром казахстанца являются четыре миллиона долларов, которые он получил за бой против британца Келла Брука.